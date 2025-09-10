magazin
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Maestro: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν – Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα
Maestro: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν – Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα

Τελικά ο κύβος ερριφθη και η επιτυχημένη σειρά του MEGA «Maestro» θα επιστρέψει με νέο κύκλο.

Σύνταξη
Η παραγωγή της νέας σεζόν του «Maestro» μπήκε επίσημα σε τροχιά, με το συνεργείο και τους ηθοποιούς να επιστρέφουν στα γυρίσματα.

Η σειρά του MEGA, διά χειρός Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό μέσω του Netflix, προχωρά στον επόμενο κύκλο επεισοδίων.

Maestro: Στους Παξούς τα πρώτα γυρίσματα

Τα πρώτα γυρίσματα της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη πραγματοποιούνται τόσο στους Παξούς, που παραμένουν κεντρικό σκηνικό της ιστορίας, όσο και σε νέες τοποθεσίες.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται λήψεις στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό, με τη Βουδαπέστη να φιλοξενεί μέρος της παραγωγής.

Κλέλια Ανδριολάτου: Η ανάρτηση της για το νέο κύκλο επεισοδίων

Η Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι δύο τους κρατούν στα χέρια τους κάποιες σελίδες προμηνύοντας το νέο σενάριο της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται από το MEGA.

«It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Σε επόμενη ανάρτηση η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με το σενάριο μόνης της, κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί.

Το σκέφτηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Πριν από εννέα μήνες, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μιλώντας στο ABCNews για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η σειρά Maestro με έναν 4ο κύκλο, είχε τονίσει πως το κοινό θέλει, ωστόσο ο ίδιος θέλει να κάνει ένα διάλλειμα για να σκεφτεί τις επόμενες κινήσεις του.

«Θα ήθελα πολύ να τη γράψω, αλλά χρειάζομαι χρόνο να το σκεφτώ» είχε πει τότε ο γνωστός έλληνας δημιουργός. Όπως αποδείχθηκε, το σκέφτηκε καλά και πλέον όλοι περιμένουν τις νέες εξελίξεις στο Maestro.

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα
Το μόνο ναρκωτικό που δεν δοκίμασε ποτέ, ο Μάθιου Πέρι και η χαμένη παρθενιά: Ο Τσάρλι Σιν τα βγάζει όλα στη φόρα

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τσάρλι Σιν ζει την περίοδο της κάθαρσής του με την σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία του βιβλίου The Book of Sheen και του ντοκιμαντέρ Charlie Sheen.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Ρόζι Ο’Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων – «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»
Η Ρόζι Ο'Ντόνελ, η Έλεν Ντε Τζένερις και το τέλος μιας φιλίας 30 χρόνων - «Από τα πιο οδυνηρά πράγματα»

«Αντί να αποφασίσει να σταθεί δίπλα μου και να μου κρατήσει το χέρι... έκανε το αντίθετο», είπε η Ρόζι Ο'Ντόνελ για την απόρριψη της από την Έλεν Ντε Τζένερις κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης το 2004. Σήμερα ανατρέχει στο γεγονός.

Σύνταξη
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε
«Μου είπαν ότι οι φροντιστές πεθαίνουν πριν από τους αγαπημένους τους»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις για την απόφαση που δίχασε

Η απόφαση της συζύγου του Μπρους Γουίλις αποφάσισε να τον μεταφέρει σε ξεχωριστό σπίτι, μια απόφαση που πυροδότησε τοξικές αντιδράσεις εναντίον της. Σήμερα βάζει τα πράγματα στη θέση τους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»
Η Σοφία Καρβέλα κλείνει 17 χρόνια νηφαλιότητας – «Η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή»

«Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου, αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη», ανέφερε σε ανάρτηση της η Σοφία Καρβέλα.

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»
Το νέο It-Girl: Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου έχει το πρώτο της μεγάλο συμβόλαιο – «Είναι σκύλα»

Η Άπλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, γίνεται το κεντρικό πρόσωπο γνωστού οίκου μόδας και (πάλι) όλοι μιλάνε για αυτή -όχι απαραίτητα με τα καλύτερα λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»
Γιώργος Χρανιώτης: «Χρωστάω μία συγγνώμη σε μία κοπέλα που δεν είναι πια στη ζωή»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Γιώργος Χρανιώτης αναφέρθηκε σε μια συνεργάτιδα του, η οποία πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, αλλά και στον πόνο που νιώθει όταν βλέπει τα παιδιά να υποφέρουν.

Σύνταξη
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ
«Νόμιζα ότι ήμουν αλεξίσφαιρη, δεν είμαι»: Η Τζούλιαν Μουρ για το ατύχημα, την υγεία και το Αλτσχάιμερ

Πώς μπορεί ένας τραυματισμός να σου αλλάξει τη ζωή και να σε κάνει να δεις τα πάντα αλλιώς; Η Τζούλιαν Μουρ αποκαλύπτει γιατί η φροντίδα για τη σωματική και πνευματική της υγεία είναι η απόλυτη προτεραιότητα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι ψάχνουν για πιο ποιοτικές διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε ελκυστικό «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
