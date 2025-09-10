Maestro: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 4ης σεζόν – Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα

Η παραγωγή της νέας σεζόν του «Maestro» μπήκε επίσημα σε τροχιά, με το συνεργείο και τους ηθοποιούς να επιστρέφουν στα γυρίσματα.

Η σειρά του MEGA, διά χειρός Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό μέσω του Netflix, προχωρά στον επόμενο κύκλο επεισοδίων.

Maestro: Στους Παξούς τα πρώτα γυρίσματα

Τα πρώτα γυρίσματα της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη πραγματοποιούνται τόσο στους Παξούς, που παραμένουν κεντρικό σκηνικό της ιστορίας, όσο και σε νέες τοποθεσίες.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται λήψεις στην Αθήνα, αλλά και στο εξωτερικό, με τη Βουδαπέστη να φιλοξενεί μέρος της παραγωγής.

Κλέλια Ανδριολάτου: Η ανάρτηση της για το νέο κύκλο επεισοδίων

Η Κλέλια Ανδριολάτου, ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη της σειράς, Χριστόφορο Παπακαλιάτη. Οι δύο τους κρατούν στα χέρια τους κάποιες σελίδες προμηνύοντας το νέο σενάριο της αγαπημένης σειράς που προβάλλεται από το MEGA.

«It’s about time • NEW SEASON • MAESTRO IN BLUE. Άρχισαν οι πρόβες !!!! Stay tuned!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κλέλια Ανδριολάτου.

Σε επόμενη ανάρτηση η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει με το σενάριο μόνης της, κάνοντας το κοινό να ανυπομονεί.

Το σκέφτηκε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης

Πριν από εννέα μήνες, ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μιλώντας στο ABCNews για το ενδεχόμενο να επιστρέψει η σειρά Maestro με έναν 4ο κύκλο, είχε τονίσει πως το κοινό θέλει, ωστόσο ο ίδιος θέλει να κάνει ένα διάλλειμα για να σκεφτεί τις επόμενες κινήσεις του.

«Θα ήθελα πολύ να τη γράψω, αλλά χρειάζομαι χρόνο να το σκεφτώ» είχε πει τότε ο γνωστός έλληνας δημιουργός. Όπως αποδείχθηκε, το σκέφτηκε καλά και πλέον όλοι περιμένουν τις νέες εξελίξεις στο Maestro.