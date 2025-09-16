Maestro: Αυτά είναι τα νέα πρόσωπα – Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα του 4ου κύκλου στην Αθήνα

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να δώσει το σύνθημα για την έναρξη των γυρισμάτων της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του MEGA, Maestro. Πρόκειται για τη μοναδική μέχρι σήμερα ελληνική παραγωγή που έχει εξασφαλίσει διεθνή διανομή μέσω του Netflix, κερδίζοντας κοινό και εκτός Ελλάδας.

Τα πρώτα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου, με όλο το γνώριμο καστ να επιστρέφει στις θέσεις του. Στη συνέχεια, η παραγωγή θα μεταφερθεί στους Παξούς, όπου θα συνεχιστεί σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που αποτελεί σήμα κατατεθέν της σειράς.

Γιώργος Χρυσοστόμου και Ανθή Ευστρατιάδου φέρνουν ανατροπές

Στο νέο κύκλο, πέρα από τους ήδη αγαπημένους χαρακτήρες, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή της η Φαίη Σκορδά θα δούμε και δύο καινούργιες προσθήκες που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πλοκή. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το Buongiorno, στους νέους αυτούς ρόλους θα δούμε τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου, οι οποίοι αναμένεται να φέρουν ανατροπές και δυνατές εξελίξεις στην ιστορία του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Χρυσοστόμου έχει ξεκινήσει ήδη από το καλοκαίρι γυρίσματα για τη νέα μαύρη κωμωδία του MEGA, «Κάμπινγκ», ενώ την Ανθή Ευστρατιάδου την απολαμβάνουμε από την περσινή σεζόν στην οικογενειακή κωμωδία «Έχω παιδιά», που αναμένεται να επιστρέψει με τη δεύτερη σεζόν στο νέο πρόγραμμα του MEGA.