Κλέλια Ανδριολάτου: Γιόρτασε τα 29α γενέθλια της στους Παξούς μαζί με τους συνεργάτες της από το Μaestro
Η Κλέλια Ανδριολάτου διοργάνωσε μια εορταστική βραδιά με αφορμή τα γενέθλια της. Οι στιγμές που ξεχώρισαν από το πάρτι της πρωταγωνίστριας του Maestro.
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, η Κλέλια Ανδριολάτου είχε τα γενέθλια της συμπληρώνοντας τα 29 της χρόνια. Το βράδυ του Σαββάτου 11/10 διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι μαζί με τους φίλους και συνεργάτες της από τη σειρά «Maestro» στον Λογγό των Παξών για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της.
Κλέλια Ανδριολάτου: Το μήνυμα για τα γενέθλια της
Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του Maestro γράφει:
«29. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ πιο μεγάλη οικογένεια. Γενέθλια στους Παξούς με όλους όσους αγαπώ. Όλοι μαζί!
Όσοι ταξίδεψαν και όσοι ήμασταν εδώ, πόσο καμάρι να σας βλέπω…να γεμίζω ενέργεια και αγάπη από εσάς. Αυτό που φέτος κρατάω σφιχτά είναι είναι η αγάπη και η στήριξη. Και φέτος πιο πολύ από ποτέ ευχαριστώ για αυτό. Και είναι αλήθεια, όχι επειδή δεν ήταν πριν, αλλά επειδή τώρα μπορώ και το αισθάνομαι», σημείωσε χαρακτηριστικά η Κλέλια Ανδριολάτου.
Το ζεϊμπέκικο της εορτάζουσας
Ιδιαίτερη στιγμή ήταν όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Κλέλια Ανδριολάτου χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του «Μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια», αλλά και το «My Number One» της Έλενας Παπαρίζου.
Ποιοι βρέθηκαν στο πάρτι
Aνάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο πάρτι ήταν γονείς της και ο αδελφός της, η κολλητή της φίλη και σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά, αλλά και αγαπημένοι συνάδελφοι και συμπρωταγωνιστές της από το Maestro, όπως ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Βασίλης Μίχας, ο Γιώργος Μπένος και ο Ορέστης Χαλκιάς.
