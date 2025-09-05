Κλέλια Ανδριολάτου: Οι ασκήσεις γιόγκα πάνω σε φορτηγάκι στη Μύκονο

Στην Μύκονο βρίσκεται αυτές τις ημέρες η Κλέλια Ανδριολάτου για μια νέα παραγωγή που γυρίζεται στο νησί των Ανέμων. Η κάμερα του Mykonos Live TV την κατέγραψε στα διαλείμματα των γυρισμάτων στην περιοχή του Άγιου Σώστη.

Κλέλια Ανδριολάτου: Τα γυρίσματα στη Μύκονο

Στα πλάνα που προβάλλονται, η ξανθιά μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που έγινε γνωστή και διεθνώς όταν το σίριαλ «Maestro» μπήκε στο Netflix, φοράει μπικίνι και παρεό και είναι μια κούκλα.

Μάλιστα, η 28χρονη ηθοποιός, η οποία διαθέτει άψογη σικουέτα, εμφανίζεται να κάνει ασκήσεις γιόγκα πάνω σε φορτηγάκι για να ξεμουδιάσει λόγω των πολύωρων γυρισμάτων.

Η συνεργασία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Λεπτομέρειες για την νέα παραγωγή που συμμετέχει δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι το φθινόπωρο η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο νησί των Ανέμων για την ταινία Mykonos, την πρώτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παραγωγού.

Τα επαγγελματικά πλάνα

«Δεν είναι στα σχέδιά μου να παρουσιάσω ένα τηλεπαιχνίδι. Είμαι ικανοποιημένη με αυτό που κάνω και προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με την παρουσίαση», είχε δηλώσει προ μηνών η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ερώτηση για τις σκέψεις που κάνει αναφορικά με τα επαγγελματικά της.

Η κινητοποίηση για τα γυρίσματα τράβηξε το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών στη Μύκονο, με την Κλέλια Ανδριολάτου να μαγνητίζει για μια ακόμα φορά όλα τα βλέμματα πάνω της.