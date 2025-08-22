Κλέλια Ανδριολάτου: Πόζες με μπλε ολόσωμο μαγιό μετά το λευκό μπικίνι

Η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει το φετινό καλοκαίρι κάνοντας εξορμήσεις σε νησιά. Το μοντέλο και ηθοποιός ποζάρει στο φακό, με ιδιαίτερο νάζι και τα σχόλια που ακολουθούν είναι εγκωμιαστικά για την άψογη σιλουέτα της.

Κλέλια Ανδριολάτου: Σε μπλε και λευκές αποχρώσεις

«Μπλε, για πάντα μπλε» έγραψε στη λεζάντα της πρόσφατης ανάρτησης της η Κλέλια Ανδριολάτου και όπως ήταν αναμενόμενο, τα κολακευτικά σχόλια από τους followers της έπεσαν «βροχή».

Η ηθοποιός και μοντέλο συνεχίζει τις διακοπές της με τη Βάσια Κωσταρά, με την οποία τις προηγούμενες ημέρες ήταν στη Λευκάδα. Η Κλέλια μεταξύ των φωτογραφίων της, την βλέπουμε να ποζάρει με το λευκό της μπικίνι, ενώ βρίσκεται πάνω σε ένα σκάφος και έχει μπροστά της τη θάλασσα, σε κάποια παραλία του Ιονίου.

«Ξέχασα τι μέρα είναι», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι πόζες στο σκάφος με αέρινο φόρεμα

Στην πρόσφατη ανάρτηση της στο Instagram, η Κλέλια επέλεξε να φωτογραφηθεί πάνω σε σκάφος, φορώντας ένα αέρινο, ημιδιάφανο φόρεμα, με το γαλήνιο μπλε της θάλασσας να δημιουργεί το τέλειο σκηνικό.

Από τις αναρτήσεις της δεν φαίνεται να κάνει διακοπές με τον νέο της σύντροφο, τον επιχειρηματία Μπάμπη Τσαούσογλου, με τον οποίο διατηρεί σχέση τους τελευταίους μήνες και μάλιστα η ίδια έχει δηλώσει ερωτευμένη.