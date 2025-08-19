«Ας χαθούμε κάπου»: O non stop Αύγουστος και το αισθησιακό καλοκαίρι της Κλέλιας Ανδριολάτου

Μπορεί ο Δεκαπενταύγουστος να αποτελεί, πλέον, παρελθόν και πολλοί να έχουν αρχίσει να γεμίζουν και πάλι το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο η αλήθεια είναι πως το μυαλό μας είναι ακόμα στις διακοπές. Κι αν οι φωτογραφίες που έχουμε βγάλει το προηγούμενο διάστημα από τα νησιά δεν είναι αρκετές για να μας δώσουν μια δόση δροσιάς, πάντα υπάρχουν αυτές της Κλέλιας Ανδριολάτου – εικόνες που φωνάζουν «καλοκαίρι για πάντα».

Η αγαπημένη νεαρή ηθοποιός, που γνωρίσαμε όλοι μέσα από την επιτυχημένη σειρά Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στο MEGA, δείχνει ότι είναι ένα original παιδί του καλοκαιριού.

Έτσι πριν από μερικές ώρες ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από πορτραίτα της, θυμίζοντάς μας ότι πριν μπει στον κόσμο της υποκριτικής, είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο του θεάματος ως μοντέλο.

Μάλιστα, συνόδεψε τη συγκεκριμένη ανάρτηση με τρεις λέξεις: «Ας χαθούμε κάπου».

Ωστόσο, για μια ακόμα χρονιά, η Κλέλια Ανδριολάτου, δείχνει ότι το… ζει όμορφα το καλοκαίρι της και ο Αύγουστός της μοιάζει να μην έχει τέλος.

Από τότε που μπήκε ο Ιούνιος, το προφίλ της στην δημοφιλή πλατφόρμα έχει γεμίσει με φωτογραφίες και βίντεο από παραλίες και νησιά.