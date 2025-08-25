Κλέλια Ανδριολάτου, πόσο σου πάει το καλοκαίρι – Topless ανεμελιά και ρετρό φωτογραφίες με θέα την θάλασσα

Η Κλέλια Ανδριολάτου, το αυθεντικό κορίτσι του καλοκαιριού με τα ξανθά μαλλιά και τα γαλαζοπράσινα μάτια, συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται με τους θαυμαστές της μια σειρά από ρετρό φωτογραφίες που θυμίζουν καμπάνια οίκου μόδας με θέμα «μεσογειακό καλοκαίρι».

Η αγαπημένη ηθοποιός, φορώντας ένα ψάθινο καπέλο και πίνωντας κάτι που μοιάζει με μαρτίνι, φωτογραφήθηκε topless, ενώ φαίνεται να βρίσκεται σε σκάφος.

Ωστόσο, η ηθοποιός δεν θέλησε να αποκαλύψει που βρίσκεται (και καλά κάνει, θα πούμε εμείς) καθώς δεν πρόσθεσε τοποθεσία. Αλλά μας είχε μια ευχάριστη έκλπηξη σε ότι αφορά το ηχητικό background που έδενε αρμονικά με την αισθητική του καρουζέλ φωτογραφιών που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram: I’d Rather Go Blind, ένα τραγούδι που η κυρία της jazz, Έτα Τζέιμς, κυκλοφόρησε το 1968.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)

«Έχω ξεχάσει τι ημέρα είναι»

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κλέλια Ανδριολάτου μοιράζεται φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της εξορμήσεις. Αν οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτούς που αγαπούν το καλοκαίρι και σε αυτούς που λατρεύουν τον χειμώνα, θα τολμούσαμε να πούμε ότι η κυρία του «Maestro» ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

Αρκεί να θυμηθούμε τις τελευταίες της δημοσιεύσεις στις οποίες ποζάρει φορώντας το μαγιό της και δηλώνοντας λακωνικά «ότι δεν την αγγίζει τίποτα» και πως «έχει ξεχάσει τι ημέρα είναι», ενώ αποχαιρετά το «στρες».