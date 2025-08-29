Κλέλια Ανδριολάτου: Οι φωτογραφίες της από τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους ότι περνάει ωραία μέχρι και τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου.

«Θέλω λίγη γλύκα στη ζωή μου» σημείωσε η ηθοποιός στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Klelia Andriolatou (@klelia_andriolatou)



Το μέρος στο οποίο η Κλέλια Ανδριολάτου περνά τις μέρες της παραμένει άγνωστο, καθώς δεν συνηθίζει να αποκαλύπτει στις αναρτήσεις της την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, αλλά συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα τραγούδι της θρυλικής τραγουδίστριας Νίνα Σιμόν, όπου ερμηνεύει το ομώνυμο με την λεζάντα της κομμάτι «I Want a Little Sugar in My Bowl».

Το «I Want a Little Sugar in My Bowl» είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της Νίνα Σιμόν, κυκλοφόρησε το 1967 και αποτελεί παράδειγμα της ιδιαίτερης ικανότητάς της να συνδυάζει τζαζ, μπλουζ και γκόσπελ σε ένα εκρηκτικό μείγμα συναισθήματος. Με ερωτικό υπαινιγμό και βαθιά εσωτερικό πάθος, οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη τρυφερότητας, αγάπης και σωματικής οικειότητας.

Η φωνή της Σιμόν –βαθιά, γεμάτη ένταση και μελωδική μελαγχολία– μετατρέπει το τραγούδι σε εξομολόγηση επιθυμίας αλλά και μοναξιάς. Θεωρείται κλασικό κομμάτι του μπλουζ-ρεπερτορίου και μέχρι σήμερα ακούγεται σαν μια τολμηρή, αληθινή κραυγή γυναικείας επιθυμίας και δύναμης.