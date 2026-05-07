Κρήτη: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα

Σε κλίμα οδύνης, αλλά και υπό τον φόβο νέου κύκλου αίματος, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του 20χρονου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου στην Κρήτη.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στο Χώνος Μυλοποτάμου, τον τόπο καταγωγής της οικογένειας του θύματος. Μάλιστα η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όσους βρεθούν στο τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα να φορούν λευκά ρούχα. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχει καταγραφεί σε βίντεο και αποτυπώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο την πράξη του 54χρονου.

Το κλίμα στο χωριό είναι εξαιρετικά βαρύ, με τους συγγενείς και τους συγχωριανούς να αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο και βίαιο χαμό του νεαρού άνδρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, το άγριο έγκλημα αποτελεί πράξη αντεκδίκησης. Ο 54χρονος φέρεται να θεωρούσε τον 2οχρονο υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος της οικογένειας.

Μεταξύ των δύο πλευρών υπήρχε μακρά δικαστική διαμάχη, με εκατέρωθεν μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και περιοριστικούς όρους, οι οποίοι ωστόσο δεν στάθηκαν ικανοί να αποτρέψουν το μοιραίο.

Σε βάρος του 54χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Κρήτη: Δίωξη και στη σύζυγο

Παράλληλα, ποινική δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Οι δύο κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου και για λόγους ασφαλείας δεν μεταφέρθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο αλλά μετέβη ο εισαγγελέας και τους άσκησε τις ποινικές διώξεις. Έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα στις 14:30.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρα

Είναι ο άνθρωπος που είδε καρέ-καρέ όλη την σκηνή του εγκλήματος καθώς ακριβώς μπροστά του κινούνταν το αυτοκίνητο, του 54χρονου με συνεπιβάτιδα την 56χρονη σύζυγο του.

«Είδα τον νεαρό, πως με το που κοίταξε τον έτερο οδηγό, αντιλήφθηκε πιθανόν κάτι και έτρεξε αμέσως κατά πάνω του και προσπάθησε με κλωτσιά στον αέρα και με τα δύο του πόδια να τον απωθήσει. Η προσπάθεια του αυτή δεν ήταν αποτελεσματική καθώς ο οδηγός του μαύρου αυτοκινήτου δεν κουνήθηκε σχεδόν καθόλου. Σε σχεδόν ταυτόχρονο χρόνο και έχοντας μία απόσταση ο ένας από τον άλλον είδα τον οδηγό του μαύρου αυτοκινήτου, να προτάσσει εναντίον του νεαρού ένα περίστροφο όπλο, απ’ όσο μπορούσα να καταλάβω και να τον πυροβολεί τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές. Ο νεαρός απευθείας έπεσε κάτω και ο άλλος συνέχισε να τον πυροβολεί», ανέφερε o αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο cretalive.

Το χρονικό της φονικής επίθεσης στην Αμμουδάρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος κινούνταν το απόγευμα της Τρίτης με αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Παπανδρέου, στην περιοχή της Αμμουδάρας, έχοντας συνοδηγό τη σύζυγό του.

Όταν είδε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το κόκκινο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος Νικήτας, φέρεται να εμβόλισε το όχημά του. Οι δύο άνδρες βγήκαν από τα αυτοκίνητα και ακολούθησε ένταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος προσπάθησε να ξεφύγει. Ο 54χρονος τον σημαδεύει και τον εκτελεί. Ο Νικήτας σωριάστηκε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο δράστης τον κλώτσησε ενώ βρισκόταν ήδη νεκρός στο έδαφος.

Μετά τη δολοφονία, ο 54χρονος επέστρεψε με τη σύζυγό του στο σπίτι τους και στις 19:20 παρουσιάστηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παρέδωσε το όπλο του.

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν σκοτώθηκε το παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση του τροχαίου».