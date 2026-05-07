Ρογκαβόπουλος: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε»
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αναφέρθηκε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, επισημαίνοντας ότι οι Πράσινοι δεν άξιζαν να νικήσουν με τον τρόπο που έπαιξαν.
Παράταση στην… αγωνία για Παναθηναϊκό και Βαλένθια, με τους Ισπανούς να επικρατούν 91-87 και να στέλνουν τη σειρά σε Game 4. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας πως οι Πράσινοι πρέπει να έχουν… κοντή μνήμη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν άξιζε τη νίκη.
Οι δηλώσεις που έκανε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος:
«Δυστυχώς το σουτ δεν μπήκε. Short memory. Αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε για την Παρασκευή. Ήθελα πολύ να το βάλω. Μόνο και μόνο που φτάσαμε εκεί ήταν ηρωικό. Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, έτσι όπως παίξαμε. Κάναμε τεράστια προσπάθεια, δεν ήταν αρκετή. Αν δεν ματσάρεις την ταχύτητα από το πρώτο λεπτό δεν κερδίζεις
Μας έλειψε ο Ναν στο τέλος, να πάρει τα μεγάλα σουτ. Στη Βαλένθια μπήκανε τα κρίσιμα σουτ, απόψε δεν μπήκανε. Χάσαμε ένα παιχνίδι που μπορούσαμε να το τελειώσουμε σήμερα. Όταν φτάνει εκεί το παιχνίδι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συνεπείς. Όχι να χάνουμε με 20 και να ξυπνήσουμε μετά».
