Ρογκαβόπουλος: «Σκληράδα, συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση τα κλειδιά για το ντέρμπι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (6/3, 21:15) από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ομάδα του.

Όσα είπε ο Ρογκαβόπουλος:

Για το αυριανό ματς: «Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Όλα τα παιδιά δώσαμε πολύ έμφαση στην τακτική αλλά και σε όσα είπε ο κόουτς στην επίθεση και στην άμυνα. Ξέρουμε πως παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα και παρά τις απουσίες που έχει ξέρουμε πως θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς, σε μια τρομερή έδρα με πολύ ένταση. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι, ξέρουμε ποιόν αντιμετωπίζουμε αλλά πρέπει να δούμε το παιχνίδι καθαρά βαθμολογικά γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω και πρέπει να πάρουμε αυτό το ματς οπωσδήποτε», ανέφερε ο Ρογκαβόπουλος.

Για το ποια στοιχεία πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη: «Σκληράδα, συγκέντρωση, να μην χάσουμε το μυαλό μας σε οτιδήποτε. Είτε δεν πάει καλά κάποιο δεκάλεπτο ή μια περίοδο μέσα στο ματς να είμαστε καλά όλοι μαζί και θέλω να πιστεύω θα τα καταφέρουμε».

Για το τί κρίνει το αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι: «Πιστεύω αυτοπεποίθηση, ένταση μέσα στο παιχνίδι και αυτός που αντέχει περισσότερο ψυχολογικά τα ups and downs της αναμέτρησης», κατέληξε ο Ρογκαβόπουλος.

Δείτε το βίντεο: