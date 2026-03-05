Ρογκαβόπουλος: «Σκληράδα, συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση τα κλειδιά για το ντέρμπι» (vid)
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τη σημασία που έχει η νίκη για την ομάδα του.
- 17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM
- Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
- Και η Φινλανδία στον χορό των πυρηνικών – Θα άρει πλήρως την απαγόρευση εγκατάστασής τους στο έδαφός της
- Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται αύριο (6/3, 21:15) από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της Euroleague και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ομάδα του.
Όσα είπε ο Ρογκαβόπουλος:
Για το αυριανό ματς: «Έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Όλα τα παιδιά δώσαμε πολύ έμφαση στην τακτική αλλά και σε όσα είπε ο κόουτς στην επίθεση και στην άμυνα. Ξέρουμε πως παίζουμε με μια εξαιρετική ομάδα και παρά τις απουσίες που έχει ξέρουμε πως θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς, σε μια τρομερή έδρα με πολύ ένταση. Είναι ένα τεράστιο ντέρμπι, ξέρουμε ποιόν αντιμετωπίζουμε αλλά πρέπει να δούμε το παιχνίδι καθαρά βαθμολογικά γιατί εμείς έχουμε μείνει λίγο πίσω και πρέπει να πάρουμε αυτό το ματς οπωσδήποτε», ανέφερε ο Ρογκαβόπουλος.
Για το ποια στοιχεία πρέπει να παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη: «Σκληράδα, συγκέντρωση, να μην χάσουμε το μυαλό μας σε οτιδήποτε. Είτε δεν πάει καλά κάποιο δεκάλεπτο ή μια περίοδο μέσα στο ματς να είμαστε καλά όλοι μαζί και θέλω να πιστεύω θα τα καταφέρουμε».
Για το τί κρίνει το αποτέλεσμα σε ένα ντέρμπι: «Πιστεύω αυτοπεποίθηση, ένταση μέσα στο παιχνίδι και αυτός που αντέχει περισσότερο ψυχολογικά τα ups and downs της αναμέτρησης», κατέληξε ο Ρογκαβόπουλος.
Δείτε το βίντεο:
🎙 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. 𝗡𝗶𝗸𝗼𝘀 𝗥𝗼𝗴𝗸𝗮𝘃𝗼𝗽𝗼𝘂𝗹𝗼𝘀 ☘
Nikos Rogkavopoulos breaks down the key elements required for tomorrow’s derby game and the mentality needed to come away with the win.
Watch his full interview on CLUB 1908: https://t.co/SIsT5VWF7w 📲… pic.twitter.com/TaK58rYGiD
— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 5, 2026
- Ρογκαβόπουλος: «Σκληράδα, συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση τα κλειδιά για το ντέρμπι» (vid)
- Άρης: Πρόβλημα με Γαλανόπουλο ενόψει Ατρομήτου
- Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
- Ο Τσιτσιπάς κινδυνεύει να βγει εκτός top-50 (pic)
- Πράσινο φως για το νέο γήπεδο της Ρόμα
- Η ΔΕΑΒ έσωσε την ΑΕΚ (και όχι μόνο) από την… ΔΕΑΒ!
- LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
- Τα παπούτσια του Γιαμάλ «σπάνε καρδιές» – Το μοντέλο που σχεδίασε η adidas για τον σούπερ σταρ της Μπάρτσα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις