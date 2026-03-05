Χουάντσο: «Σπουδαία ομάδα ο Ολυμπιακός»
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και στάθηκε ιδιαίτερα στην επιστροφή του Λεσόρ.
Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μίλησε για τη σημασία της αναμέτρησης αλλά και για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στη δράση.
Όσα είπε ο Χουάντσο:
Για το ματς: «Ντέρμπι. Παιχνίδι EuroLeague. Κάθε παιχνίδι EuroLeague είναι μια μάχη. Πρέπει να είμαστε ομάδα, πρέπει να είμαστε επιθετικοί και να παίξουμε σκληρά. Εύχομαι ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος να είναι οι μήνες μας. Ο Ολυμπιακός είναι σπουδαία ομάδα. Πρέπει να πάμε, να παίξουμε σκληρά και να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε αρχικά ο Χουάντσο.
Για τον Λεσορ: Είμαι χαρούμενος και ενθουσιασμένος για τον Ματίας. Ξέρουμε μέσα στην ομάδα τι πέρασε εδώ και 1,5 χρόνο . Τον βλέπουμε κάθε μέρα τι κάνει, βλέπουμε την απογοήτευση, τη στεναχώρια, την οργή, την υπομονή.
Είναι ότι χειρότερο για κάθε αθλητή οι τραυματισμοί. Θέλουμε υγιή και χαρούμενο τον Ματίας και θα είναι ξανά πίσω μαζί μας. Να είναι ο εαυτός του, δεν έχει να αποδείξει τίποτα να μην ακούει κανέναν και να κάνει περήφανο τον εαυτό του».
Για την πιθανή απουσία του Βεζένκοφ: «Δε μίλησα μαζί του, θα δούμε αύριο».
Για την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο αθλητισμός είναι για ενώνει τον κόσμο. Είμαι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», κατέληξε ο Χουάντσο.
