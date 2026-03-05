Παναθηναϊκός: Με Χολμς κόντρα στον Ολυμπιακό, κρίνεται του Λεσόρ

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αυριανού ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (6/3, 21:15), για την 30η αγωνιστική της Euroleague. Οι Πράσινοι προπονήθηκαν σήμερα στο Telekom Center, με τον Ρισόν Χολμς να ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα του Τριφυλλιού και να τίθεται στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους.

Αντίθετα, ο Τούρκος προπονητής δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία, Αλέξανδρου Σαμοντούροβ. Όσον αφορά στον Ματίας Λεσόρ, όπως ανέφερε στις δηλώσεις του ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα και θα αποφασιστεί την Παρασκευή (6/3), λίγες ώρες πριν την έναρξη της αναμέτρησης, εάν θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση.

Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, μιλώντας ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Όσον αφορά στον Ρισόν Χολμς, ο Αμερικανός φέτος έχει αγωνιστεί σε 17 παιχνίδια στην Euroleague, έχοντας μέσο όρο 8.5 πόντους, με 65.5% στα δίποντα και 69.4% στις βολές, 4.5 ριμπάουντ και 9.9 στο σύστημα αξιολόγησης.