Γουόρντ: «Δεν ξεχνάμε ότι χάσαμε στο Κύπελλο από τον Παναθηναϊκό – Είμαστε μια σκληρή ομάδα»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Τάισον Γουόρντ να τονίζει ότι η ομάδα πρέπει να αφήσει πίσω τις πρόσφατες ήττες και να δείξει τον δυναμισμό και τον χαρακτήρα της για να φτάσει στη νίκη.

Κατά τη media day πριν από το ντέρμπι, ο Αμερικανός φόργουορντ αναφέρθηκε στη σημασία του αγώνα, στην ανάγκη για αντίδραση μετά τα τελευταία αποτελέσματα, στην αγωνιστική ταυτότητα του Ολυμπιακού, καθώς και στις προσωπικές του συνήθειες που ακολουθεί για να συγκεντρώνεται πριν από κάθε παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόρντ:

Για το αυριανό ματς: «Είναι όπως πάντα σπουδαίο. Θα ελέγξουμε ότι μπορούμε και θα κάνουμε τα πράγματα που μας αντιπροσωπεύουν. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αυτοί είμαστε και έτσι θα τους κερδίσουμε».

Για τις ήττες από Ζάλγκιρις και Παναθηναϊκό AKTOR: «Φυσικά δεν ξεχνάς ότι έχασες. Δεν είμαστε περήφανοι για τους εαυτούς μας για την απόδοσή μας στο προηγούμενο ματς επομένως πρέπει να το ξεπεράσουμε αλλά να μάθουμε από τα λάθη μας, να εστάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το ματς και να κάνουμε ότι χρειάζεται για να πάρουμε τη νίκη».

Για το τι αντιπροσωπεύουν ως ομάδα: «Είμαστε μια σκληρή ομάδα, ξέρουμε να χειριζόμαστε τη μπάλα και να παίζουμε σκληρά και προσπαθούμε να νικήσουμε τους αντιπάλους με τη δύναμή μας αλλά και τις επιθετικές μας ικανότητες. Αύριο πρέπει να το δείξουμε αυτό λίγο περισσότερο γιατί παίζουν και αυτοί δυνατά και αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά για εμάς».

Για το τι παιχνίδι παίζει στο κινητό του πριν το ματς: «Παίζω ντόμινο, έχει να κάνει με μαθηματικές πράξεις και στρατηγική επομένως με βοηθάει να συγκεντρώνομαι πριν τα παιχνίδια».