Ολυμπιακός: Βεζένκοφ και Γουόκαπ δεν παίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με δύο σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός, στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague (6/5, 21:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ και ο Μόντε Μόρις είναι αμφίβολος.

Ο Γουόκαπ αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ενώ ο Βεζένκοφ σφίξιμο οσφυϊκής μοίρας που τον ταλαιπωρεί από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό.

Από την άλλη, ο Μόντε Μόρις επίσης υποφέρει από σφίξιμο στη μέση, κάτι που τον καθιστά αμφίβολο ενόψει του αυριανού ντέρμπι.