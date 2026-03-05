Ολυμπιακός: Βεζένκοφ και Γουόκαπ δεν παίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό
Χωρίς τους Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός, στο ντέρμπι της Παρασκευής (6/3, 21:15) με τον Παναθηναϊκό, για την 30η αγωνιστική της Euroleague.
Με δύο σημαντικές απουσίες θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός, στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague (6/5, 21:15), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ και ο Μόντε Μόρις είναι αμφίβολος.
Ο Γουόκαπ αντιμετωπίζει μυϊκό σπασμό και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα ενώ ο Βεζένκοφ σφίξιμο οσφυϊκής μοίρας που τον ταλαιπωρεί από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό.
Από την άλλη, ο Μόντε Μόρις επίσης υποφέρει από σφίξιμο στη μέση, κάτι που τον καθιστά αμφίβολο ενόψει του αυριανού ντέρμπι.
