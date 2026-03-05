sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 05 Μαρτίου 2026, 11:42

Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της Παρασκευής.

Σύνταξη
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «αιώνιους» να θέλουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της playoffs.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 18-10, ενώ αυτή του Εργκίν Αταμάν «τρέχει» για την 10άδα όντας στο 16-13 και την 10η θέση.

Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Παράλλήλα, γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ντέρμπι με τους Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ και Σάσο Πέτεκ θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα, όπως όρισε η διοργανώτρια αρχή της Euroleague.

Economy
Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας 

Scope: Ελλάδα και Κύπρος μεταξύ των πιο ευάλωτων στην άνοδο των τιμών ενέργειας 

Κόσμος
Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Η Γαλλία επέτρεψε τη χρήση των βάσεών της από τις ΗΠΑ – Εκρήξεις στην Ντόχα

Euroleague 05.03.26

Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»

Για την... απουσία πίεσης στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι της Παρασκευής στο ΣΕΦ, αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος παράλληλα μίλησε και για το σερί που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Euroleague 05.03.26

Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC
Μπάσκετ 03.03.26

Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι να μετακομίσουν σε άλλες χώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague - Πότε αντιμετωπίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»
Euroleague 03.03.26

Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ
Επανεξέταση 05.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε 47.635 αρχεία — ανάμεσά τους και καταγγελίες για τον Τραμπ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέσυρε προσωρινά 47.635 αρχεία από το υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και έγγραφα με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς που αφορούν τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Λέρος: «Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι» – Τι δήλωσε ο 18χρονος πατροκτόνος
Αρνήθηκε την κατηγορία 05.03.26

«Με χτυπούσε κάθε μέρα, μου τρύπησε την παλάμη με κατσαβίδι» - Η απολογία του 18χρονου πατροκτόνου στη Λέρο

«Πάει σε ένα ράφι με ακριβά ανταλλακτικά, κυλίνδρους και πιστόνια, και άρχισε να παίρνει και να μου τα πετάει» υποστήριξε ο 18χρονος πατροκτόνος περιγράφοντας τι συνέβη προτού πέσει νεκρός ο 50χρονος

Σύνταξη
Euroleague 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του
Σημαντική εξέλιξη 05.03.26

ΣτΕ για υποκλοπές: Ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης Κουκάκη από την ΕΥΠ – Τι λέει για την περίπτωση «καταστροφής» του

Το ΣτΕ ζητεί επί της ουσίας διατάσσει την ΕΥΠ να διαβιβάσει τον υπηρεσιακό φάκελο της άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Κυβέρνηση: Ευκαιρίες συσπείρωσης του κομματικού τους ακροατηρίου βλέπουν στην αναταραχή του πολέμου

Οι στοχεύσεις πίσω από την ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή: Η προβολή της αποστολής φρεγατών στην Κύπρο, η τακτική των «συναινέσεων», το αφήγημα περί «σταθερότητας», οι διαρροές στα δεξιά. Ποια ακροατήρια επιχειρεί να προσεγγίσει η κυβέρνηση στη σκιά του πολέμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας
Κέντρο διοίκησης 05.03.26

Νέο διοικητήριο στο δήμο Ήλιδας

«Δόθηκε το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών για την εκκίνηση κατασκευής του νέου Διοικητηρίου στη Σοχιά.

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05.03.26

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)

Η Super League οδεύει προς την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας και έχει ενδιαφέρον η βαθμολογία συγκριτικά με πέρσι – Οι κερδισμένοι Ολυμπιακός και ΑΕΚ το +10 του ΠΑΟΚ, και ο μεγάλος… χαμένος

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ
Σνομπαρία 05.03.26

Το «σε αγαπάμε» των Βικτόρια και Ντέιβιντ έμεινε στο διαβάστηκε από τον Μπρούκλιν: Ούτε τα γενέθλια μπορούν να φέρουν κοντά τους Μπέκαμ

Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ ευχήθηκαν στον Μπρούκλιν για τα 27α γενέθλιά του, ωστόσο εκείνος επέλεξε να τους σνομπάρει, απατώντας μόνο στη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Και η μάχη των Μπέκαμ συνεχίζεται.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
