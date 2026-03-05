Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «αιώνιους» να θέλουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της playoffs.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 18-10, ενώ αυτή του Εργκίν Αταμάν «τρέχει» για την 10άδα όντας στο 16-13 και την 10η θέση.

Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Παράλλήλα, γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ντέρμπι με τους Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ και Σάσο Πέτεκ θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα, όπως όρισε η διοργανώτρια αρχή της Euroleague.