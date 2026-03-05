Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Η Euroleague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός της Παρασκευής.
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοντράρονται στο ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, με τους «αιώνιους» να θέλουν τη νίκη για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει της playoffs.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στην τρίτη θέση με ρεκόρ 18-10, ενώ αυτή του Εργκίν Αταμάν «τρέχει» για την 10άδα όντας στο 16-13 και την 10η θέση.
Αυτοί είναι οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Παράλλήλα, γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ντέρμπι με τους Μιγκέλ Άνχελ Πέρεζ, Εμίλιο Πέρεζ και Σάσο Πέτεκ θα διευθύνουν τον μεγάλο αγώνα, όπως όρισε η διοργανώτρια αρχή της Euroleague.
- Εκτός δράσης για ακόμη 4-6 εβδομάδες ο Λάρκιν
- Μπαρτζώκας: «Σίγουροι για την Ευρωλίγκα στον Παναθηναϊκό, οπότε τι πίεση να έχουν;»
- Ολυμπιακός: Βεζένκοφ και Γουόκαπ δεν παίζουν κόντρα στον Παναθηναϊκό
- Πώς ήταν πέρσι η βαθμολογία την 23η αγωνιστική: Η απόλυτη σύγκριση της Super League (pics)
- Super League: Τα κριτήρια ισοβαθμίας στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος
- Οι διαιτητές του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
- Η αποκάλυψη του Γιαμάλ για τα δύσκολα παιδικά χρόνια: «Οι γονείς μου ζούσαν στην πίεση»
- Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις