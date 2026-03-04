sports betsson
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 13:35
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο νέος CEO της Euroleague θα δει από κοντά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
Euroleague 04 Μαρτίου 2026, 13:21

Ο νέος CEO της Euroleague θα δει από κοντά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, θα βρεθεί στο ΣΕΦ με σκοπό να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Spotlight

Στην Ελλάδα θα βρεθεί τις επόμενες μέρος ο Τσους Μπουένο για να παρακολουθήσει από κοντά την πρώτη του αναμέτρηση ως ο νέος CEO της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός θα δώσει το παρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως ο Μπουένο διαδέχθηκε τον μέχρι πρότινος CEO της λίγκας, Παούλιους Μοτιεγιούνας, με αμόφωνη απόφαση από τους 13 μετόχους, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του από τα τέλη του Ιανουαρίου.

Ποιος είναι ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο

Ο Τσους Μπουένο υπήρξε μπασκετμπολίστας, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια. Στη συνέχεια, ο Ισπανός αποσύρθηκε και αποφάσιε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο management, με τον ίδιο να μετράει πλέον, πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.

Ο Μπουένο έχει εργαστεί ως Εκτελεστικός διευθυντής στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του, η «φούρια ρόχα» γνώρισε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, καθώς τότε οι Ισπανοί κέρδισαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA 2006, το EuroBasket 2009, και ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket 2007.

Ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στο NBA, εκεί όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της NBA Ισπανίας.

Μετά τη θητεία του στην κορυφαία λίγκα, ο 56χρονος εργάστηκε σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως η DAZN, ενισχύοντας με την εμπειρία του θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την εμπλοκή των φιλάθλων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.

Headlines:
Economy
Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

Πιερρακάκης στο EIB Forum: Η διάρκεια του πολέμου θα κρίνει τις επιπτώσεις στην ΕΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Γνωστική εξασθένηση: Ποια είναι η καλύτερη διατροφή για μείωση του κινδύνου;

Κόσμος
Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

Εξουδετερώθηκε ιρανικός πύραυλος πριν μπει στην Τουρκία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC
Μπάσκετ 03.03.26

Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι να μετακομίσουν σε άλλες χώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague - Πότε αντιμετωπίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)
Euroleague 03.03.26

Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο για το top 6, αλλά και για την πρώτη 10άδα, διότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα – Το αρνητικό ρεκόρ, οι αντίπαλοι του και το ΣΕΦ.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»
Euroleague 03.03.26

Ιτούδης για όσα έζησε στο Τελ Αβίβ: «Η έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε μια γυναίκα, έγινε 700 μ. από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για τον πόλεμο ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, τονίζοντας ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της από έκρηξη μόλις 700 μέτρα από το σπίτι του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου
Τοπόσημο 04.03.26

Νέα ζωή για τον οικισμό Μεσοχωρίου

Η παραχώρηση για 25+10 χρόνια στο Δήμο Παρανεστίου Δράμας του οικισμού Μεσοχωρίου ανοίγει τον δρόμο για ανάπλαση, εκπαίδευση και εναλλακτικό τουρισμό.

Σύνταξη
Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων
Girl Power 04.03.26

Η Βρετανία γιορτάζει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls με την κυκλοφορία μιας νέας σειράς νομισμάτων

Τρεις δεκαετίες έχουν περάσει από την κυκλοφορία του Spice, του πρώτου δίσκου των Spice Girls με τον οποίο κατέκτησαν τον πλανήτη και η Βρετανία το γιορτάζει με την έκδοση μιας νέας σειράς νομισμάτων της συλλογής «Music Legends».

Σύνταξη
Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Βουλή: Αλλαγές λίγο πριν την ψήφιση στο νομοσχέδιο για τη ψήφο των αποδήμων – Την ανάγκη φιλοτιμία κάνει η κυβέρνηση

Μετατρέποντας την ανάγκη σε φιλοτιμία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής πως η έναρξης ισχύος της διάταξης για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων δεν θα γίνει άμεσα αλλά μετά την παρέλευση 18μηνου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα
Μέση Ανατολή 04.03.26

Εντολή εκκένωσης από το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο – Δεκάδες νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Λιτάνι, που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, καθώς αναμένονται «στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Τσουκαλάς για σκάνδαλο υποκλοπών: Η δημόσια τοποθέτηση Γεραπετρίτη δημιουργεί εύλογα ερωτήματα

»Οι υπουργοί και τα πολιτικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα ήταν στόχοι του Predator, οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν αντέδρασαν» αναφέρει εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο τη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο in

Σύνταξη
Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Ιστορικός σταθμός για την ελληνική Δικαιοσύνη η τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση για τη Χρυσή Αυγή

«Η απόφαση αυτή αποτελεί δικαίωση για τις προσπάθειες τις οποίες κατέβαλα, από τον Ιούνιο του 2012 ως υπουργός Δημόσιας Τάξης», τόνισε ο Νίκος Δένδιας.

Σύνταξη
Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή
Hashtag #war 04.03.26

Εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι: Το Ιράν σφυροκοπά το feed των influencers, ο πόλεμος ως POV και τι γίνεται με τους Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Οι λάμψεις στον ουρανό του Ντουμπάι το περασμένο Σάββατο δεν προέρχονταν από τα συνηθισμένα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, αλλά από ιρανικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την καρδιά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον χρυσοποίκιλτο παράδεισο των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες
Εγκληματική οργάνωση 04.03.26

Νέα Αριστερά για Χρυσή Αυγή: Ο αγώνας ενάντια στον φασισμό δεν τελειώνει στις δικαστικές αίθουσες

«Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε ο ναζισμός και ο φασισμός να επιστρέψουν εκεί όπου ανήκουν: στα σκουπίδια της ιστορίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου
Αποκαταστάσεις 04.03.26

Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου

Η απόφαση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της δημοτικής κοινότητας Άσσου – Λεχαίου, δημιουργεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα
Πολιτική Γραμματεία 04.03.26

Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που καταρρίφθηκαν στην Κύπρο είχαν κατεύθυνση τη Σούδα

Σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους, μετά την ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε πως δυο από τα drones που αναχαιτίστηκαν πριν εισέλθουν στον εναέριο χώρο της Κύπρου, είχαν κατεύθυνση προς τη βάση της Σούδας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν
Βουλή 04.03.26

Χαρίτσης: Να δεσμευτεί ο Μητσοτάκης ότι η Σούδα δεν θα χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν

Ο Αλέξης Χαρίτσης διερωτήθηκε «γιατί δεν υπήρξε ενημέρωση της κυβέρνησης για την αποστολή των δυνάμεων στην Κύπρο;», τονίζοντας ακολούθως ότι «είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος πρέπει να διολισθήσουν σε αυτό τον πόλεμο»

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές
Πολιτική 04.03.26

Κουτσούμπας: Η Ελλάδα εμπλέκεται ήδη στον πόλεμο – Οι βάσεις δεν είναι διακοσμητικές

Όπως τόνισε στη Βουλή ο ΓΓ της ΚΕ Του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αγγίζουν τα όρια της φαιδρότητας οι δηλώσεις «για τις ένοπλες δυνάμεις που τίθενται στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Η κακή διαιτησία του Μαρτίνεθ σε ματς Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός ρέφερι είχε σφυρίξει παιχνίδι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1 και άφησε (1/12/19) με παράπονα τους «ερυθρόλευκους». Είναι 20ός (τελευταίος!) στους ορισμούς της La Liga, τελευταίο του ματς στις 13/2

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο