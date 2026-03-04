Ο νέος CEO της Euroleague θα δει από κοντά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Στην Ελλάδα θα βρεθεί τις επόμενες μέρος ο Τσους Μπουένο για να παρακολουθήσει από κοντά την πρώτη του αναμέτρηση ως ο νέος CEO της Euroleague.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός θα δώσει το παρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δει το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε πως ο Μπουένο διαδέχθηκε τον μέχρι πρότινος CEO της λίγκας, Παούλιους Μοτιεγιούνας, με αμόφωνη απόφαση από τους 13 μετόχους, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του από τα τέλη του Ιανουαρίου.

Ποιος είναι ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο

Ο Τσους Μπουένο υπήρξε μπασκετμπολίστας, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα και η Βαλένθια. Στη συνέχεια, ο Ισπανός αποσύρθηκε και αποφάσιε να κάνει τα πρώτα του βήματα στο management, με τον ίδιο να μετράει πλέον, πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.

Ο Μπουένο έχει εργαστεί ως Εκτελεστικός διευθυντής στην Ισπανική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, ενώ κατά τη διάρκεια της θητείας του, η «φούρια ρόχα» γνώρισε μία από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία της, καθώς τότε οι Ισπανοί κέρδισαν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA 2006, το EuroBasket 2009, και ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 και στο EuroBasket 2007.

Ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στο NBA, εκεί όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της NBA Ισπανίας.

Μετά τη θητεία του στην κορυφαία λίγκα, ο 56χρονος εργάστηκε σε παγκόσμιες πλατφόρμες όπως η DAZN, ενισχύοντας με την εμπειρία του θέματα που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και την εμπλοκή των φιλάθλων στο σύγχρονο αθλητικό τοπίο.