Σε δύσκολη θέση στη Euroleague o Παναθηναϊκός – Το πρόγραμμα και οι επόμενοι αντίπαλοι (pic)

Ο Παναθηναϊκός μετά την ήττα από την Παρί στο ΟΑΚΑ έχει πέσει πολύ χαμηλά στη βαθμολογία της Euroleague και προσπαθεί να γυρίσει τον διακόπτη και να επιστρέψει στη διεκδίκηση σε πρώτη φάση της εξάδας και εν συνεχεία του πλεονεκτήματος έδρας.

Ωστόσο, τόσο η εικόνα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, όσο και τα αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια, με αποκορύφωμα την ήττα από την Παρί έχουν φέρει τον Παναθηναϊκό σε δεινή θέση, αφού έχει πέσει στη 10η θέση με ρεκόρ 16-13.

Οι πράσινοι είναι μόλις 1,5 νίκη πάνω από την 11η Ντουμπάι, που έχει ρεκόρ 15-14, αλλά έχει χάσει με 19 πόντους στο ΟΑΚΑ στον πρώτο γύρο με τον Παναθηναϊκό. Όμως οι δύο τους θα συναντηθούν ξανά σε 25 μέρες καλώς εχόντων των πραγμάτων και ανάλογα και την εξέλιξη με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυτό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως για το που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός και γιατί είναι στην πιο δύσκολη θέση από τις υπόλοιπες ομάδες που διεκδικούν θέση στην πρώτη 10άδα, είναι το γεγονός ότι έχει το δυσκολότερο πρόγραμμα από όλους.

Όπως βλέπετε και στην ανάλυση του «3stepsbasket» ο Παναθηναϊκός έχει το πιο δύσκολο έργο με βάση τους αντιπάλους που έχει, αφού έχει ρεκόρ 55,17%, το οποίο είναι πιο χαμηλό από τις ομάδες που θα βρει απέναντι του που συνολικά έχουν 59,06%. Και έχει και «τελικό» την Παρασκευή με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Δείτε τα δεδομένα με το πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός στη Euroleague:

Another Saturday.

Another EuroLeague Strength of Schedule post 🗞 And here’s the headline:

Panathinaikos’ winning record (55.17%) is lower than that of their future opponents (59.06%). pic.twitter.com/NyCsNpmw6F — 3StepsBasket (@3StepsBasket) February 28, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πράσινοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση και πρέπει ουσιαστικά να κάνουν υπέρβαση για να μην μπλέξουν ακόμη και με την πρόκριση στην 10άδα, το οποίο και θα είναι παταγώδης αποτυχία, μιας και το Final Four θα διεξαχθεί φέτος στο ΟΑΚΑ.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει πολύ θετικό πρόσημο στα εναπομείναντα ματς με βάση και το πρόγραμμα του, μιας και έχει 64,29% ρεκόρ νικών και θα βρει απέναντι του ομάδες που συνολικά έχουν 48,59%, για αυτό και είναι φαβορί για την πρώτη τετράδα. και το πλεονέκτημα έδρα.

Πολύ καλό πρόγραμμα έχει και η Ντουμπάι που είναι η άμεση αντίπαλος για την 10η θέση του Παναθηναϊκού, αφού έχει ρεκόρ 51,72% και θα παίξει με συνολικά ομάδες που έχουν 46,51%.Όπως μπορείτε να δείτε θετικό πρόσημο και μάλιστα πολύ έχει και η Μακάμπι με βάση τα ματς που έχει, η οποία βρίσκεται δύο νίκες πίσω από τον Παναθηναϊκό και την 10η θέση.

Η βαθμολογία της Euroleague

Οι αγώνες που απομένουν στον Παναθηναϊκό

30η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (6/3, 21:15)

31η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις (12/3, 21:30)

32η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας (20/3, 21:15)

33η αγωνιστική: Dubai BC – Παναθηναϊκός (24/3, 18:00)

34η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μονακό (27/3, 21:15)

35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 21:05)

36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)

38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:15)