Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Γιουρτσεβέν

Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό, μετά από 1,5 σεζόν, ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, με τους Πράσινους να κάνουν χρήση του opt-out στο συμβόλαιο του Τούρκου σέντερ.

Πλέον, ο Γιουρτσεβέν αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και δεν αποκλείεται αυτός να είναι στη χώρα του.

Μετά την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τον Παναθηναϊκό, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν έμεινε εκτός λίστας ξένων στην Stoiximan GBL, και εκτός πλάνων του Εργκίν Αταμάν, με την αποχώρησή του να είναι προδιαγεγραμμένη.

Πιθανή επιστροφή στην Τουρκία για τον Γιουρτσεβέν

Μάλιστα, ενώ ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε μια ποινή 8 αγωνιστικών στο τουρκικό πρωτάθλημα από το 2016 όταν είχε απουσιάσει χωρίς δικαιολογία από τις υποχρεώσεις της Εθνικής, πλέον μετά από σχετική ανακοίνωση, αυτή η απόφαση αναστέλλεται και τη θέση της παίρνει μια απλή προειδοποίηση.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, η εν λόγω κίνηση «φωτογραφίζει» μια ενδεχόμενη επιστροφή του Γιούρτσεβεν στο πρωτάθλημα της Τουρκίας. Θυμίζουμε πως ο Τούρκος σέντερ δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague για φέτος σε άλλη ομάδα.