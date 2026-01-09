Γιούρτσεβεν: «Ο Γιαννακόπουλος μας δίνει θάρρος για να κάνουμε περισσότερα»
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μίλησε για την επίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Παναθηναϊκό, αλλά και για την πρόσφατη δήλωση του Εργκίν Αταμάν...
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες κόντρα στη Βίρτους και ο Ομέρρ Γιούρτσεβεν μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε για την ομάδα η ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Παράλληλα, ο Τούρκος σέντερ αναφέρθηκε τόσο στην εμφάνιση των «πράσινων» όσο και στην δήλωση του Εργκίν Αταμάν περί αποχώρησής του το καλοκαίρι αν η ομάδα δεν κατακτήσει τίτλους.
Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν:
Για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού: «Παίξαμε στα στάνταρ μας για το μεγαλύτερο μέρος. Μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα όμως όλοι έκαναν καλή δουλειά και συνέβαλλαν για να κερδίσουμε . Στο τέλος χαλαρώσαμε λίγο επειδή ξέραμε πως είχαμε κερδίσει. Όλοι έπαιξαν υπέροχα».
Για το αν η ομάδα ένιωθε πίεση πριν το παιχνίδι: «Δεν είχαμε πίεση, αλλά συγκέντρωση, όλοι ήμασταν στην ίδια σελίδα στην επικοινωνία πριν το παιχνίδι και στην προετοιμασία για ό,τι θα συνέβαινε».
Για την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Είναι τεράστιο. Δε χρειάζεται να κάνει τίποτα από αυτά, αλλά το γεγονός ότι εμφανίζεται και δείχνει ότι νοιάζεται, μας δίνει θάρρος για να θέλουμε και να κάνουμε περισσότερα. Όλοι το εκτιμούμε».
Για το αν ήταν σοκ η δήλωση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μίλησε για ενδεχόμενη αποχώρηση: «Όλοι ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και προσπαθήσαμε να μην μας επηρεάσουν όσα ακούγονται, έτσι ώστε να είμαστε 100% έτοιμοι και αυτό κάναμε. Το δείξαμε με το παιχνίδι μας, καθώς καλύψαμε τα λάθη μας και δεν επηρεαστήκαμε».
