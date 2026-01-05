sports betsson
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Γιαννακόπουλος: «Προσπαθώ να ολοκληρώσω μια μεγάλη μεταγραφή, αν χρειαζόταν θα έφερνα τον Τζόρνταν»
Euroleague 05 Ιανουαρίου 2026 | 09:20

Γιαννακόπουλος: «Προσπαθώ να ολοκληρώσω μια μεγάλη μεταγραφή, αν χρειαζόταν θα έφερνα τον Τζόρνταν»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε live του στο Instagram αποκάλυψε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague είναι αρκετά βαρύ, για αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να πάει στην προπόνηση της ομάδας και να μιλήσει στους παίκτες και το προπονητικό σταφ.

Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ έχει σκοπό να αντιστρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον σύλλογο και σε μεταμεσονύχτιο live του στο Instagram αποκάλυψε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για να ενισχύσει το «τριφύλλι».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω τη Euroleague», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Θυμίζουμε πως αν η μεταγραφή έχει να κάνει με παίκτη από ομάδα της Euroleague εκείνη θα πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο πριν τις 18:30 το απόγευμα για να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στη διοργάνωση στο υπόλοιπο της σεζόν.

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Euroleague 03.01.26

Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»

Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.

Σύνταξη
Τραμπ: Σε «πήλινα πόδια» στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε «πήλινα πόδια» στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
