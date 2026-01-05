Γιαννακόπουλος: «Προσπαθώ να ολοκληρώσω μια μεγάλη μεταγραφή, αν χρειαζόταν θα έφερνα τον Τζόρνταν»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε live του στο Instagram αποκάλυψε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό.
Το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Euroleague είναι αρκετά βαρύ, για αυτό και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποφάσισε να πάει στην προπόνηση της ομάδας και να μιλήσει στους παίκτες και το προπονητικό σταφ.
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ έχει σκοπό να αντιστρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον σύλλογο και σε μεταμεσονύχτιο live του στο Instagram αποκάλυψε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για να ενισχύσει το «τριφύλλι».
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του αν χρειαζόταν, απλά για να κερδίσω τη Euroleague», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Θυμίζουμε πως αν η μεταγραφή έχει να κάνει με παίκτη από ομάδα της Euroleague εκείνη θα πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο πριν τις 18:30 το απόγευμα για να έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στη διοργάνωση στο υπόλοιπο της σεζόν.
