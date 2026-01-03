Γιαννακόπουλος: «Δική μου επιλογή ο Αταμάν, όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα»
Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε την ομάδα και τον Εργκίν Αταμάν, με ένα μεταμεσονύκτιο post στo Instagram.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε για ακόμα μία φορά τον Εργκίν Αταμάν παρά τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Euroleague.
Ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ, φρόντισε μάλιστα να τονίσει πως όποιος δεν εμπιστεύεται τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο, δεν πρέπει να τα βάζει μαζί τους, αλλά να απευθυνθεί στον ίδιο.
Αναλυτικά, η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:
«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους… Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι… Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει».
Μάλιστα λίγη ώρα αργότερα επανήλθε και με νέα ανάρτηση, σχολίασε όσα ανέφερε ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας ομάδας του από τον κόσμο στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» μετά το ντέρμπι.
«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες… Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερων».
