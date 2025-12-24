O Γιαννακόπουλος αναμένεται να βρεθεί για πρώτη φορά στο ΟΑΚΑ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

O Παναθηναϊκός έχει αρχίσει και βρίσκει για τα καλά ρυθμό, καθώς μετά το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» πέρασε και από το Κάουνας, επικρατώντας της Ζαλγκίρις με 92-85 και ετοιμάζεται για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μάλιστα προανήγγειλε με story στο Instagram την παρουσία του στο μεγάλο ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία του 2026.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έχει βρεθεί φέτος στο ΟΑΚΑ ακόμη για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Εργκίν Αταμάν, όμως αναμένεται να δώσει το παρών κόντρα στον Ολυμπιακό σε λίγες μέρες, σε ένα παιχνίδι με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ο Γιαννακόπουλος και το σερί του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός τρέχει σερί τριών αήττητων αγώνων, στο Κάουνας πήρε τη 12η νίκη του στις 18 αγωνιστικές και σκαρφάλωσε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Euroleague.

Στο πρόγραμμα στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί στο Telekom Center τον αιώνιο αντίπαλο, Ολυμπιακό, στις 2 Ιανουαρίου 2026 στις 21:15, με το βαθμολογικό κίνητρο και για τις δύο ομάδες να είναι τεράστιο.