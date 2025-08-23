Γιαννακόπουλος: «Η ανανέωση του Μήτογλου θα είναι πενταετίας»

Στο συμβόλαιο του Ντίνου Μήτογλου με τον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε σε live του στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, εκφράζοντας την επιθυμία του οι πλευρές να συνεχίσουν μαζί.

Ο ιδιοκτήτης των Πράσινων τόνισε ότι η ανανέωση του διεθνή φόργουορντ θα έχει πενταετή διάρκεια και ότι είναι από τους αγαπημένους του παίκτες, όπως και του γιού του.

«Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου»

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα, θα με πλάκωνε ο Παύλος», ανέφερε χαρακτηριστικά στο live του Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συμβόλαιο του Ντίνου Μήτογλου εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι (2026) με τις φετινές του απολαβές να ανέρχονται στις 750.000 ευρώ.