Στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» (pics)

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην Αυστραλία ενόψει του φιλικού τουρνουά μπάσκετ «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος, με πλήθος κόσμου να υποδέχεται την αποστολή στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Παρτιζάν το πρωί της Πέμπτης (18/9) στις 12:30 το πρωί, ώρα Ελλάδος και τους Adelaide 36ers την Κυριακή (21/9).

Στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός – Τι είπαν Ναν, Ρογκαβόπουλος κατά την άξιξη της αποστολής

«Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Μελβούρνη. Είναι η πρώτη μου φορά στην Αυστραλία και μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσω το αυστραλιανό μπάσκετ. Μου είπαν ότι ζουν εδώ πάνω από 100.000 Έλληνες… Ελπίζω να σας δω όλους την Πέμπτη στον αγώνα με την Παρτιζάν. Οι συμπαίκτες μου κι εγώ θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για εσάς», ανέφερε ο Κέντρικ Ναν κατά την άφιξη της αποστολής.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στους Έλληνες ομογενείς και ανυπομονώ να σας δω όλους την Πέμπτη για τον αγώνα εναντίον της Παρτιζάν», πρόσθεσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.