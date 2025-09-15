Στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» (pics)
Η αποστολή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έφτασε στην Αυστραλία ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
- Στον ανακριτή σήμερα ο 42χρονος που κατηγορείται για μαστροπεία – Τι λέει ο δικηγόρος του
- Στο Λονδίνο ο Κικίλιας – Σειρά συναντήσεων στο πλαίσιο της London Shipping Week
- «Ο μεγαλύτερος εχθρός της Τουρκίας αποκτά το πιο ισχυρό αμυντικό σύστημα»
- Τετραπλό καμπανάκι για αλυσιδωτές συνέπειες στην Αυστραλία από την κλιματική αλλαγή
Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην Αυστραλία ενόψει του φιλικού τουρνουά μπάσκετ «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά εκτός Ελλάδος, με πλήθος κόσμου να υποδέχεται την αποστολή στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.
Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Παρτιζάν το πρωί της Πέμπτης (18/9) στις 12:30 το πρωί, ώρα Ελλάδος και τους Adelaide 36ers την Κυριακή (21/9).
Στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός – Τι είπαν Ναν, Ρογκαβόπουλος κατά την άξιξη της αποστολής
«Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Μελβούρνη. Είναι η πρώτη μου φορά στην Αυστραλία και μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσω το αυστραλιανό μπάσκετ. Μου είπαν ότι ζουν εδώ πάνω από 100.000 Έλληνες… Ελπίζω να σας δω όλους την Πέμπτη στον αγώνα με την Παρτιζάν. Οι συμπαίκτες μου κι εγώ θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για εσάς», ανέφερε ο Κέντρικ Ναν κατά την άφιξη της αποστολής.
«Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα στους Έλληνες ομογενείς και ανυπομονώ να σας δω όλους την Πέμπτη για τον αγώνα εναντίον της Παρτιζάν», πρόσθεσε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.
- Ο Ταρέμι και το ρεκόρ που «κυνήγησε» στο ντεμπούτο του (vids)
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ κοντράρονται για τον πρώτο τίτλο της σεζόν
- Γκάλης: «Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου» (pics)
- Έντι Τζόνσον για Αντετοκούνμπο: «Στην Ελλάδα καταλαβαίνεις τι σημαίνει πάθος και αφοσίωση»
- Μπογκντάνοβιτς για Εθνική: «Κάποιες φορές λάμπει σαν χρυσό, συγχαρητήρια στα ορθόδοξα αδέρφια μας»
- Στην Αυστραλία ο Παναθηναϊκός για το «Παύλος Γιαννακόπουλος» (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις