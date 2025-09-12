Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν δήλωσε συμμετοχή στη διοργάνωση του Super Cup κι έτσι τη θέση των «πράσινων» πήρε η Καρδίτσα, η οποία στην παρθενική της συμμετοχή θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό,
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν γνωστό από το προηγούμενο διάστημα δεν θα δώσει το «παρών» στο Super Cup και πλέον, η επιλογή των «πράσινων» να μην συμμετέχουν επικυρώθηκε και τυπικά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη θέση του Παναθηναϊκού, θα αγωνιστεί η Καρδίτσα στην εν λόγω διοργάνωση.
Στους «πράσινους» πρόκειται να επιβληθεί ποινή της τάξεως των 20.000 ευρώ.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε την απόφαση να μην συμμετάσχει στο Super Cup εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματος, καθώς τον Σεπτέμβριο το Τριφύλλι θα συμμετάσχει και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διοργανωθεί φέτος στην Αυστραλία.
Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός, είχε καταθέσει πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, ωστόσο αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το ΔΣ της Stoiximan GBL.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του Super Cup που ανακοινώθηκε:
17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Βίκος Cola
20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
20:00: Μεγάλος Τελικός
*Οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Γιάννης πασάρει, Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρει για την Εθνική (vid)
- Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Σαν Σίρο
- Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φωτογραφίζονται μαζί πριν από τον ημιτελικό (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις