Εκτός Super Cup και τυπικά ο Παναθηναϊκός – Ποια ομάδα πήρε τη θέση του

Ο Παναθηναϊκός, όπως ήταν γνωστό από το προηγούμενο διάστημα δεν θα δώσει το «παρών» στο Super Cup και πλέον, η επιλογή των «πράσινων» να μην συμμετέχουν επικυρώθηκε και τυπικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη θέση του Παναθηναϊκού, θα αγωνιστεί η Καρδίτσα στην εν λόγω διοργάνωση.

Στους «πράσινους» πρόκειται να επιβληθεί ποινή της τάξεως των 20.000 ευρώ.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε την απόφαση να μην συμμετάσχει στο Super Cup εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματος, καθώς τον Σεπτέμβριο το Τριφύλλι θα συμμετάσχει και στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που θα διοργανωθεί φέτος στην Αυστραλία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός, είχε καταθέσει πρόταση για την πλήρη αναμόρφωση του θεσμού του Super Cup, ωστόσο αυτή δεν έγινε αποδεκτή από το ΔΣ της Stoiximan GBL.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Super Cup που ανακοινώθηκε:

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου

17:00: ΑΕΚ – Προμηθέας Βίκος Cola

20:30: Ολυμπιακός – Καρδίτσα ΙΑΠΩΝΙΚΗ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

20:00: Μεγάλος Τελικός

*Οι αγώνες της διοργάνωσης θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ.