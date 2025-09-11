Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου 92-89: Φιλική νίκη με ηγέτες τον Ναν και τον Ρογκαβόπουλο
Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 92-89 τον Κολοσσό Ρόδο. Κέντρικ Ναν (21 πόντους) και Νίκος Ρογκαβόπουλος (18 πόντους) ήταν οι κορυφαίοι.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Κολοσσού Ρόδου με 92-89 στο ΟΑΚΑ, στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας ενόψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Τι Τζέι Σορτς δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στη δεξιά ποδοκνημική, πρόβλημα που αποκόμισε στο χθεσινό φιλικό με το Περιστέρι. Οι «πράσινοι» είχαν ως πρώτο σκόρερ τον Κέντρικ Ναν με 21 πόντους και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με 18, ενώ 15 πρόσθεσε ο Τζέριαν Γκραντ και 11 ο Μάριους Γκριγκόνις.
Από την άλλη, ο Κουρουπάκης σταμάτησε στους 14 πόντους.
Μετά από το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Σερέλης δήλωσε: «Σήμερα δώσαμε το δεύτερο διαδοχικό φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας σε δύο μέρες, κάτι σημαντικό προκειμένου οι παίκτες να προσαρμοστούν. Σήμερα δεν είχαμε τον Τι Τζέι Σορτς στη διάθεσή μας λόγω ενός μικροπροβλήματος στον αστράγαλο, οπότε οι βασικές επιλογές μας περιορίστηκαν ακόμη περισσότερο. Προχωράμε με σκληρή δουλειά και διάθεση για τη συνέχεια της προετοιμασίας».
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-25, 41-41, 64-67, 92-89.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σερέλης): Γεώργας 4, Χολμς 12, Κιζίλ 3, Παπανικολάου, Τέιλορ 8, Ρογκαβόπουλος 18, Γκραντ 15, Κουζέλογλου, Ναν 21, Μουράτος, Γκριγκόνις 11.
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 9, Γκούντγουιν, Καράμπελας 11, Κολοβέρος 5, Πετρόπουλος 8, Μπάρμπιτς 10, Καμαριανός 3, Χρυσικόπουλος 11, Καλαϊτζάκης 8, Κουρουπάκης 14, Γκαλβανίνι, Έικιν.
