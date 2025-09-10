Αταμάν για το Final Four στην Αθήνα: «Ελπίζω να είμαστε εκεί με τον Παναθηναϊκό»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, σχολίασε την απόφαση της Euroleague να πραγματοποιηθεί το Final Four στην Αθήνα.
Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Παρασκευή (12/9, 21:00) την Εθνική μας ομάδα για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025. Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του για το ματς, ρωτήθηκε και για το Final Four της Euroleague, που θα φιλοξενηθεί από την Αθήνα και το ΟΑΚΑ, με τον τεχνικό των «πρασίνων» να δίνει τα συγχαρητήριά του για την απόφαση και ευελπιστεί πως θα είναι με τον Παναθηναϊκό στην τελική φάση της διοργάνωσης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αταμάν για το Final Four που θα γίνει στην Αθήνα:
«Έστειλα τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους μάνατζερ στον Παναθηναϊκό γιατί έκαναν μια πολύ καλή δουλειά. Συγχαρητήρια και στην Ευρωλίγκα, είναι έξυπνοι. Αν το παιχνίδι είναι σόου, το ΟΑΚΑ είναι το καλύτερο γήπεδο με μεγάλη διαφορά σε όλη την Ευρώπη. Και η Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
Θα είναι πολύ συναισθηματικό και ωραίο το Final Four. Ελπίζω να είμαι εκεί με τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είμαστε εμείς εκεί ή κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Θα είναι μια μεγάλη μάχη, όπως κάθε χρόνο. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γιατί όλοι θα απολαύσουν μια πραγματικά μπασκετική ατμόσφαιρα», ανέφερε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας.
