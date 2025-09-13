Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με ίωση ο Σορτς – Δεν πάει στην Αυστραλία

Ο Τι Τζέι Σορτς αντιμετωπίζει πρόβλημα ίωσης και εισήχθη στο νοσοκομείο. Η κατάστασή του 27χρονου γκαρντ έχει ως αποτέλεσμα να παραμείνει στην Αθήνα και να μην ταξιδέψει στην Αυστραλία, όπου ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι «πράσινοι» δεν θα έχουν διαθέσιμο τον Αμερικανό στα παιχνίδια με την Παρτίζαν (18/9) και τους Adelaide 36ers (21/9), ενώ απουσίασε και από το τελευταίο φιλικό απέναντι στον Κολοσσό, λόγω μικροτραυματισμού.

Σε δύο γκρουπ

Ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Αυστραλία σε δύο γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ, που αποτελείται από τους Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογου, Ναν, Γκραντ και Χολμς αναχωρεί το Σάββατο (13/9), ενώ στις 16 Σεπτεμβρίου θα ταξιδέψει και το δεύτερο, που αποτελείται από τους διεθνείς που είχαν υποχρεώσεις στο Eurobasket, αλλά και τον προπονητή της ομάδας, Εργκίν Αταμάν.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον Σορτς, δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία ούτε οι Λεσόρ και Γκριγκόνις.