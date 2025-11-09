sports betsson
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
09.11.2025 | 09:58
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ στις Νήσους Ανταμάν
Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν – Να δείξουν την αξία τους όλοι» (pic)
Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν – Να δείξουν την αξία τους όλοι» (pic)

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μια ανάρτηση στην οποία στηρίζει τον Εργκίν Αταμάν, αλλά στέλνει και ξεκάθαρα μηνύματα προς παίκτες και κόσμο.

Θέση για όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού πήρε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που με ανάρτησή του στα social media στήριξε τον Εργκίν Αταμάν, ξεκαθάρισε πως θα πάρουν όσα πεντάρια χρειαστούν προκειμένου να ενισχυθεί μια θέση στην οποία «πονάει» η ομάδα, ενώ στο τέλος στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς παίκτες και κόσμο.

Όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο… Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πενταρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπο των περιστάσεων ειτε από αλαζονεία ειτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε…

Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρης;;;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρει αυτός.

Από εσένα περιμένω να ρουθουνίζει για 40 λεπτά και να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία

ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

Μπέργκαμ: Η ενεργειακή ανεξαρτησία της ΕΕ περνά από την Ελλάδα

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

ΟΤ FORUM: «Κλειδί» η καινοτομία για βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!
Euroleague 07.11.25

Ολυμπιακός – Παρτιζάν 80-71: Αρνήθηκε να ηττηθεί και πήρε πολύτιμη νίκη!

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς, ωστόσο με εξαιρετική άμυνα κι επιμέρους 27-13 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε τελικά των Σέρβων με 80-71!

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παρτιζάν: Στο ΣΕΦ οι Μπιανκόν και Καμπελά (pics)
Euroleague 07.11.25

Στο ΣΕΦ οι Ρέτσος, Μπιανκόν και Καμπελά (pics)

Για ακόμη μία φορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα μπάσκετ, καθώς στο ΣΕΦ βρίσκονται οι Ρέτσος, Μπιανκόν, Καμπελά για το ματς με την Παρτιζάν.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
Μπάσκετ 07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
Μπάσκετ 07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ
Κόσμος 09.11.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους ενόψει του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Ανησυχία επικρατεί στις Φιλιππίνες λόγω του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ που πλησιάζει απειλητικά και ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές ζημιές

Σύνταξη
Δήλος: «Ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας
Culture Live 09.11.25

Η Δήλος «ζωντανεύει» ξανά με τη βοήθεια της επαυξημένης πραγματικότητας

Με ένα απλό smartphone ή tablet, οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν βιώσουν μια επαυξημένη εμπειρία: να «ζωντανέψουν» τα μνημεία της Δήλου, να τα δουν τρισδιάστατα και να περιηγηθούν γύρω τους

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;
«Six-Seveeeen» 09.11.25

6-7: Τι σημαίνει το meme της Gen Αlpha που θεωρείται η «Λέξη Της Χρονιάς»;

Το «6-7» δεν είναι λέξη, είναι κώδικας. Μια φράση χωρίς νόημα που η Gen Alpha χρησιμοποιεί σαν shibboleth — έναν μυστικό τρόπο αναγνώρισης μεταξύ «των μέσα», αφήνοντας τους μεγάλους εκτός παιχνιδιού.

Σύνταξη
