Γιαννακόπουλος: «Στοχοποιείται ο Αταμάν – Να δείξουν την αξία τους όλοι» (pic)

Θέση για όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού πήρε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, που με ανάρτησή του στα social media στήριξε τον Εργκίν Αταμάν, ξεκαθάρισε πως θα πάρουν όσα πεντάρια χρειαστούν προκειμένου να ενισχυθεί μια θέση στην οποία «πονάει» η ομάδα, ενώ στο τέλος στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα προς παίκτες και κόσμο.

Όσα έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Bρίσκοντας χρόνο να διαβάσω το τι λέγεται από Παναθηναϊκούς στο διαδίκτυο… Βλέπω να στοχοποιείται ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει δει την ομάδα του να παίζει πλήρης ή έστω κοντά σε αυτό.

Έχουμε την γκίνια να τραυματίζονται όλα τα πενταρια (θα πάρουμε όμως όσα χρειαστεί).

Έχοντας τους καλύτερους κοντούς στην Ευρώπη ώστε να παίζει πάντα αυτός που είναι σε μέρα, αντί να ασχολούνται με το πώς θα παίξουν ΚΑΙ για τους ψηλούς κοιτάει ο καθένας την πάρτη του και την γκρίνια του.

Ο καθένας είναι υπο των περιστάσεων ειτε από αλαζονεία ειτε από αδιαφορία είτε από εγωισμό είτε είτε…

Όταν ο καθένας ψηλός, κοντός ή και μεσαίος ζήτησε αυτά που ζήτησε, είτε σε λεφτά είτε σε συνθήκες, τα πήρε εντός δευτερολέπτων καλό θα είναι να δείχνουν και εντός παρκέ την αξία τους.

Όσο για τον φίλαθλο οπαδό που λέει ότι λέει και δεν έχει δει πλήρη την ομάδα, μήπως εκείνος την έχει δει πλήρης;;;

In #AMANAMAITRUST

Από εσένα περιμένω να έχεις την αφοσίωση ψυχραιμία και την ταπεινότητα ανάγκης απόδειξης στα νούμερα ότι είσαι ο βασιλιάς.

Από εσένα περιμένω να καταλάβεις ότι ήρθες στον μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης υπό τις οδηγίες ενός κορυφαίου προπονητή… άκου τον… ξέρει αυτός.

Από εσένα περιμένω να ρουθουνίζει για 40 λεπτά και να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία

ΚΟΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ».