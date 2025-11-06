Τι γράφει η ισπανική «AS» μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Εργκίν Αταμάν, έχουμε πρόβλημα»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε και στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα με 86-68 για την 9η αγωνιστική της Euroleague, δείχνοντας πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μακριά από το ΟΑΚΑ, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι στο επίκεντρο.

Μάλιστα, αρκετοί ήταν αυτοί που θέλησαν να επικρίνουν την κακή εικόνα του «τριφυλλιού» κόντρα στην σερβική ομάδα. Ο Χουάνμα Ρούμπιο της ισπανικής εφημερίδας «AS» έδωσε στο άρθρο του τον τίτλο «Εργκίν Αταμάν, έχουμε πρόβλημα», αναφέροντας πως ο Παναθηναϊκός δίνει την εικόνα ενός project σε κρίση, ενός συνόλου που δεν πατάει γερά και μοιάζει να ψάχνεται συνεχώς.

Τι αναφέρει για το «5» και τον Αταμάν

Παράλληλα, επισημαίνει πως οι απουσίες στη θέση «5» έχουν αποδυναμώσει εντελώς τη ρακέτα, κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα απέναντι σε έναν Ερυθρό Αστέρα, όπου έχασε κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ (44-31 υπέρ των Σέρβων), με τους Σλούκα, Όσμαν και Ρογκαβόπουλο να είναι οι μόνοι που έδειξαν αντίδραση, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν αποτέλεσε πρόβλημα, ούτε μέρος της λύσης.

Ο Ρούμπιο τονίζει πως ο Αταμάν έδειχνε απογοητευμένος, με ένα ειρωνικό χαμόγελο, περισσότερο φιλοσοφημένος παρά εξοργισμένος, με το «τριφύλλι» να μοιάζει περισσότερο με μια ομάδα χωρίς κατεύθυνση.

Αναφορά γίνεται και στα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με τη δημιουργία και τη συνοχή στα γκαρντ, λέγοντας: «Μέχρι τώρα, το πρόβλημα ήταν ότι ο Ναν και ο Σορτς, θεωρητικά η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού στην Ευρώπη, δυσκολεύονταν να μοιραστούν το γήπεδο και να αποδώσουν στο καλύτερό τους επίπεδο, καθώς και οι δύο ήθελαν απεγνωσμένα να έχουν την μπάλα στα χέρια τους. Τώρα το θέμα είναι ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο θα έπρεπε να συμπεριφέρεται σαν σταρ».