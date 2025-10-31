Αταμάν: Αινιγματικός στο θέμα της απόκτησης σέντερ από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος τεχνικός
Δεν απάντησε ξεκάθαρα ο Εργκίν Αταμάν στην ερώτηση αν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει τελικά σέντερ, μετά την ήττα από τη Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Δεν ξεκαθάρισε το θέμα απόκτησης σέντερ από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ήττα από τη Μονακό με 92-84.
Ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε να πει ένα… ξερό «θα δούμε» προσθέτοντας οτι τώρα δεν είναι η ώρα να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη φυσικά ούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο.
Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Αταμάν στάθηκε στην κακή άμυνα που έπαιξε στην αρχή ο Παναθηναϊκός και στην αδυναμία του να προστατέψει τη ρακέτα του, ενώ παραδέχθηκε πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε καλύτερα
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:
«Δεν ξεκινήσαμε καλά, τους δώσαμε 27 πόντους στην αρχή. Είχαμε ένα σέντερ, είχε τρία φάουλ από νωρίς. Δεν είναι εύκολο μετά, δεν κλείσαμε καλά στη ρακέτα. Η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικά παίκτες, ειδικά τους Τζέιμς και Οκόμπο. Επιτέθηκαν μέσα στο καλάθι, δημιούργησαν και οδήγησαν τον αγώνα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στην τέταρτη περίοδο, χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία να ξεφύγουν στο σκορ. Η Μονακό κέρδισε. Απόψε έπαιξαν καλύτερα από εμάς».
Για την απόκτηση σέντερ: «Θα δούμε, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε. Θα δούμε».
