sports betsson
Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αταμάν: Αινιγματικός στο θέμα της απόκτησης σέντερ από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος τεχνικός
Euroleague 31 Οκτωβρίου 2025 | 23:15

Αταμάν: Αινιγματικός στο θέμα της απόκτησης σέντερ από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος τεχνικός

Δεν απάντησε ξεκάθαρα ο Εργκίν Αταμάν στην ερώτηση αν ο Παναθηναϊκός αποκτήσει τελικά σέντερ, μετά την ήττα από τη Μονακό για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Spotlight

Δεν ξεκαθάρισε το θέμα απόκτησης σέντερ από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ήττα από τη Μονακό με 92-84.

Ο Τούρκος τεχνικός αρκέστηκε να πει ένα… ξερό «θα δούμε» προσθέτοντας οτι τώρα δεν είναι η ώρα να απαντήσει σε κάτι τέτοιο. Από την άλλη φυσικά ούτε απέκλεισε το ενδεχόμενο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι Αταμάν στάθηκε στην κακή άμυνα που έπαιξε στην αρχή ο Παναθηναϊκός και στην αδυναμία του να προστατέψει τη ρακέτα του, ενώ παραδέχθηκε πως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έπαιξε καλύτερα

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε  Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν ξεκινήσαμε καλά, τους δώσαμε 27 πόντους στην αρχή. Είχαμε ένα σέντερ, είχε τρία φάουλ από νωρίς. Δεν είναι εύκολο μετά, δεν κλείσαμε καλά στη ρακέτα. Η Μονακό έχει εξαιρετικούς επιθετικά παίκτες, ειδικά τους Τζέιμς και Οκόμπο. Επιτέθηκαν μέσα στο καλάθι, δημιούργησαν και οδήγησαν τον αγώνα. Προσπαθήσαμε να επιστρέψουμε στην τέταρτη περίοδο, χάσαμε κάποια εύκολα σουτ, βολές και τους δώσαμε την ευκαιρία να ξεφύγουν στο σκορ. Η Μονακό κέρδισε. Απόψε έπαιξαν καλύτερα από εμάς».

Για την απόκτηση σέντερ: «Θα δούμε, δεν είναι η ώρα τώρα να μιλήσουμε. Θα δούμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)
Euroleague 31.10.25

Λίγο πριν το Ολυμπιακός – Χάποελ, ο πρόεδρος των Ισραηλινών… θυμήθηκε μια πρόβλεψη του Πίτερς (vid)

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι, θύμισε στο κοινό την πρόβλεψη του Άλεκ Πίτερς για τη φετινή βαθμολογία της Ευρωλίγκας, λίγο πριν το ματς της ομάδας του στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό - Δείτε γιατί.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»
«Ωμή παρέμβαση» 01.11.25

Στον ανακριτή όλοι οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών – Ελέγχονται για «παράβαση καθήκοντος»

Η δικαιοσύνη καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, ζητώντας ονόματα και διευθύνσεις. Αιτία μηνυτήρια αναφορά αστυνομικών.

Σύνταξη
Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος
Επέτειος διαμαρτυρίας 31.10.25

Νόβι Σαντ, ένας χρόνος μετά – Ολονύχτια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο του δυστυχήματος

Πορεία προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν χιλιάδες φοιτητές από όλη τη Σερβία. Στόχος τους, στις 11.52 της 1ης Νοεμβρίου να βρίσκονται στον σιδηροδρομικό σταθμό όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»
Μπάσκετ 31.10.25

Μπαρτζώκας: «Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η πίεση, πρέπει να έχουμε υπομονή»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά το τέλος του παιχνιδιού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, αναφέρθηκε στην μεγάλη πίεση που φάνηκαν να έχουν οι ερυθρόλευκοι, ενώ τόνισε πως πρέπει να ηρεμήσουν…

Σύνταξη
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Διάστημα 31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»
Διεθνής Τύπος 31.10.25

Xαστούκι από την taz στην κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Το κράτος έχει χρήματα αλλά οι Έλληνες είναι χρεοκοπημένοι»

Handlesblatt, Financial Times και τώρα η γερμανική εφημερίδα taz, καταρρίπτουν το success story της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για τον διεθνή Τύπο παραμένουμε «η φτωχότερη χώρα της Ευρωζώνης».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο