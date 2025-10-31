Μονακό – Παναθηναϊκός 92-84: Δεν έπαιξε άμυνα και ηττήθηκε εύκολα στο Πριγκιπάτο (vid)

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα δύσκολο βράδυ στο Μονακό, καθώς ηττήθηκε ευκολότερα από ότι δείχνει το τελικό 92-84 από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 8η αγωνιστική της Eurolegaue.

Ο Κέντρικ Ναν ήταν ο καλύτερος παίκτης των «πράσινων με 26 πόντους και 3 ασίστ, όμως δεν αρκούσε ώστε να γλιτώσουν την ήττα. Ερνανγκόμεθ και Σλούκας πρόσθεσαν 14 και 13 πόντους αντίστοιχα, με τον Έλληνα γκαρντ πάντως να μένει μακριά από τη συνήθη υψηλού επιπέδου δημιουργία του καθώς μοίρασε μόλις 3 ασίστ.

Για τους Μονεγάσκους ο Έλι Οκόμπο τελείωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 5 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Μάικ Τζέιμς πρόσθεσε 13 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Στράζελ είχε 12 πόντους.

Έτσι, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπεσε στο 5-3, ενώ η ομάδα του Σπανούλη ανέβηκε στο 4-4.

Η πρώτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να είναι αρκετά παθητικός στην αμυντική του λειτουργία, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Σπανούλη και βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 13-11 στο 5′. Ο Γιούρτσεβεν φορτώθηκε από νωρίς με 2 φάουλ και αναγκάστηκε να καθίσει στον πάγκο. Οι Πράσινοι ήταν κοντά στο σκορ με τους Ναν και Ερνανγκόμεθ να είναι οι κύριοι εκφραστές του «τριφυλλιού», όμως η Μονακό ξέφυγε με ένα σερί 9-0 και έκλεισε την περίοδο στο 27-20.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ (28-24, 12′) αλλά ο Μάικ Τζέιμς ανέλαβε δουλειά και πήρε από το χέρι τη Μονακό. Ο Αμερικανός άσος έβαλε 10 πόντους στο δεκάλεπτο και αύξησε τη διαφορά στο +10 (42-32, 15′), με τον Παναθηναϊκό να μην έχει αντίδοτο στο επιθετικό κρεσέντο του Τζέιμς, ενώ στη μεγαλύτερη διάρκεια ο Παναθηναϊκός βρισκόταν χωρίς σέντερ. Με την είσοδο του Κώστα Σλούκα, οι Πράσινοι επέστρεψαν στο ματς και τελείωσαν το ημίχρονο με ένα φοβερό κάρφωμα του Ναν (50-41).

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας ένα μίνι σερί και μείωσε στο 52-50 (22′). Ωστόσο, η Μονακό επέβαλε εκ νέου τον ρυθμό της και έφτασε να προηγείται με 12 πόντους στο 26′, καθώς η ομάδα του Αταμάν δεν βελτίωσε την άμυνα της και σε συνδυασμό με την αστοχία των Πρασίνων, το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε στο 68-58.

Η Μονακό συνέχισε με αμείωτο ρυθμό το παιχνίδι της και στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να βρει λύσεις στην άμυνά του και την ομάδα του Σπανούλη να ξεφεύγει ακόμα και στο +21 στο 36′ (85-64) στα μέσα της τελευταίας περιόδου, βάζοντας και τους τίτλους τέλους στο ματς, με το 92-84 να είναι το τελικό σκορ στην αναμέτρηση.

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 50-41, 68-58, 92-84

Μονακό (Σπανούλης): Οκόμπο 15 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), Μπλόσομγκεϊμ 11 (1), Τάις 6 (6 ριμπάουντ), Ντιάλο 9 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χέιζ 6 (5 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 11 (2), Στράζελ 12 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μίροτιτς 9 (1/6 τρίποντα), Τζέιμς 13 (8 ασίστ, 3 λάθη)

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς (2 λάθη), Όσμαν 9 (1/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 14 (3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκραντ 5 (3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 26 (8/11 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 λάθη), Γκριγκόνις, Ερναγκόμεθ 13 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 8 (0/4 τρίποντα, 5 λάθη), Γιούρτσεβεν 9