Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια σημαντική νίκη στο ΟΑΚΑ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 99-85 και επέστρεψε στις νίκες μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα στην Μπολόνια, όμως είδε τον Ρισόν Χολμς να τραυματίζεται και να αποχωρεί από το παρκέ, προκαλώντας έντονη ανησυχία.

Ο Αμερικανός σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο, μετά από σύγκρουση με τον ΝτιΜπαρτολομέο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα, όπως ενημέρωσε ο Παναθηναϊκός, σε μια είδηση που βάζει… δύσκολα σχετικά με τη θέση του βασικού ψηλού στον τριφύλλι, αφού είναι σε φάση επιστροφής και ο Ματίας Λεσόρ, αλλά δεν είναι ακόμη στο 100%.

Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός μένει μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν σαν καθαρό «5αρι», με τον Τούρκο ψηλό να κάνει εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη Μακάμπι και να είναι ο απρόσμενος ήρωας της νίκης, αφού είχε 16 πόντους και 13 ριμπάουντ και έκανε τη διαφορά στους ψηλούς. Από εκεί και πέρα, μπορεί να παίξει υπό προϋποθέσεις κι ο Ντίνος Μήτογλου όμως δεδομένα δεν είναι σέντερ και έρχονται ματς-φωτιά για τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας κόντρα σε Μονακό, Ερυθρό Αστέρα, Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης.

Καλώς ή κακώς λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει ήδη την αγορά για να βρει ψηλό, με σκοπό αυτός όμως που θα βρεθεί να βοηθήσει την ομάδα, με τους πράσινους να μην έχουν σκοπό να κάνουν κίνηση, απλά για να κάνουν.

Τι είπε ο Αταμάν για μεταγραφή και Λεσόρ

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αταμάν στη συνέντευξη Τύπου της αναμέτρησης με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, αποκάλυψε πως οι «πράσινοι» θα σκεφτούν το ενδεχόμενο ενίσχυσης στους ψηλούς μετά τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς.

«Δυστυχώς η κατάσταση του Χολμς είναι σοβαρή. Ο γιατρός μου είπε ότι θα μείνει εκτός σίγουρα για έναν μήνα. Το καλό είναι ότι δεν έχει πειραχτεί ο χιαστός, οπότε δεν θα κάνει επέμβαση. Με τη θεραπεία, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Φυσικά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε, αλλά σίγουρα όχι αυτή την εβδομάδα (για μεταγραφή)», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν. Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε και στον Λεσόρ και την επιστροφή του και ξεκαθάρισε πως θα είναι σαν μια έξτρα «μεταγραφή» για τον Παναθηναϊκό, που θα φέρει πολλές βοήθειες.

Όσον αφορά τις απουσίες, ο Χολμς θα μείνει εκτός για ένα μήνα και βάλε με συντηρητική αγωγή και θεραπεία, αφού δεν χρειάζεται επέμβαση, ενώ ο Ματίας Λεσόρ θα μπει στις προπονήσεις με την ομάδα από την επόμενη βδομάδα και σταδιακά θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Το μόνο σίγουρο αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό είναι πως ο Γιούρτσεβεν θα αναλάβει τον ρόλο του βασικού σέντερ τόσο στα ματς της Euroleague, αλλά και σε αυτά του ελληνικού πρωταθλήματος.