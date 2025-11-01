Τι Τζέι Σόρτς: Ο Παναθηναϊκός έχανε στο Μονακό, ο Αταμάν τον «ξέχασε» στον πάγκο
Ο Εργκίν Αταμάν εξακολουθεί να μην έχει βρει ρόλο για τον Τι Τζέι Σόρτς, ο οποίος στο Μονακό αγωνίστηκε για λιγότερα από 10 λεπτά, χωρίς μάλιστα να σημειώσει ούτε πόντο.
Το βράδυ της 25ης Ιουνίου οι φίλοι του Παναθηναϊκού μάλλον θα το θυμούνται. Όχι φυσικά γιατί είχαν καμιά ανησυχία ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα στη Γαλλία, αλλά γιατί το τιμόνι της Παρί το κρατούσε ο Τι Τζέι Σόρτς: Το μεγάλο τους μεταγραφικό απόκτημα.
Και ήταν νύχτα game 5. Και ο δαιμόνιος γκαρντ πήρε τον τίτλο μόνος του οδηγώντας την Παρί σε εκείνο το 99-93 κόντρα στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.
Είχε βάλει 27 πόντους (6/10 βολές, 9/14 δίποντα, 1/5 τρίποντα). Μάζεψε 7 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 32:37 που αγωνίστηκε. Τα πάντα όλα σε μια παράσταση MVP.
Που να φανταστούν οι pράσινοι τι θα συνέβαινε την επόμενη φορά που ο Τι Τζέι Σορτς θα επέστρεφε στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Μονακό. Και κυρίως πως να δεχτούν το δεύτερο φετινό μηδενικό του στη Euroleague. To έκανε στη πρεμιέρα με τη Μπάγερν Μονάχου. Το έκανε και απόψε στο λημέρι του Βασίλη Σπανούλη: 0/2 δίποντα, 0/2 βολές και 2 λάθη σε 9:48. Αόρατος.
Και για μια ακόμη φορά δίχως ο Εργκίν Αταμάν να του προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι. Αυτή τη φορά μάλιστα δεν του έδωσε καν ένα δεκάλεπτο, σπάζοντας τo… ρεκόρ της πρεμιέρας (10:35). Ο Σορτς σε αυτές τις οκτώ αγωνιστικές της Euroleague έχει μόλις 6 πόντους μέσο όρο στην επίθεση. Ο ίδιος που πέρσι σε 37 ματς είχε μέσο όρο 19 σαρώνοντας με τη φανέλα της Παρί.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους περιφερειακούς δεν έπαιξε δευτερόλεπτο και ο Βασίλης Τολιόπουλος που επίσης αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Ο Έλληνας άσος στην Euroleague έχει όλα και όλα 4:14 συμμετοχής στο ματς με την Εφές στην Πόλη.
