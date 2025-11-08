Αταμάν: «Ο Παναθηναϊκός υπέγραψε τον Φαρίντ» – Τι ανέφερε για τον Μπάσεϊ

Ο Εργκίν Αταμάν έκανε δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι με 89-72 και τοποθετήθηκε σχετικά με την προσθήκη του Κένεθ Φαρίντ (35, 2,04μ.) και αποκάλυψε ότι αν όλα πάνε καλά, την Κυριακή (9/11) θα είναι στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τους τραυματίες και ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πρόοδος σχετικά με την προσθήκη του Τσαρλς Μπάσεϊ στο ρόστερ των πράσινων.

Για τον αγώνα με το Περιστέρι: «Πήραμε στα σοβαρά αυτό το ματς γιατί ξέρουμε ότι το Περιστέρι, ειδικά στα τελευταία ματς, παίρνει καλά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα και στο FIBA Europe Cup. Πέρα από τη νίκη, σημαντικό για εμάς είναι ότι κάποιοι παίκτες έδειξαν ότι βρίσκουν φόρμα. Ειδικά ο Ναν, ο οποίος ήταν εξαιρετικός επιθετικά σήμερα. Αμυντικά ήμασταν aggresive, δεν κάναμε πολλά λάθη, προστατεύσαμε τη ρακέτα μας. Πήραμε καθαρή νίκη σε αυτό το σημαντικό εκτός έδρας ματς».

Για τον Κένεθ Φαρίντ: «Νομίζω ότι ήδη ξέρετε. Οι φίλοι σας τα γράφουν πριν καν υπογράψουμε τον Φαρίντ. Ελπίζουμε ότι αύριο (σ.σ. Κυριακή 9/11) θα είναι στην Αθήνα και μετά τα ιατρικά αν είναι έτοιμος θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε στην «διαβολοβδομάδα».

Για τον Τσαρλς Μπάσεϊ: «Δεν είχαμε καμία πρόοδο σε αυτό. Το κλαμπ, ο μάνατζερ δουλεύουν για αυτό. Αυτού του τύπου οι παίκτες, οι ΝΒΑερς, παίρνουν αποφάσεις μετά από καιρό. Χρειάζονται καιρό. Δουλεύουμε σε αυτό και δουλεύουμε να δούμε και την κατάσταση του Γιούρτσεβεν που ίσως, κατά ένα 50%, υπάρχει μία πιθανότητα, στην «διαβολοβδομάδα» να παίξει λίγα λεπτά».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Αυτή τη στιγμή αν δεν μετρήσουμε τον Μήτογλου ως «5» αλλά ως «4», έχουμε 0 σέντερ. Οπότε προσπαθούμε να ψάξουμε περισσότερο. Ελπίζω να επιστρέψει ο Λεσόρ αλλά δεν είναι ξεκάθαρη η κατάστασή του. Θα αποφασίσει με το κλαμπ τι θεραπεία ή χειρουργείου θα κάνει αυτές τις μέρες. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν επαφές με πολλούς ιατρούς, δικούς μας και άλλους. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να ψάξουμε όλους τους καλούς παίκτες που μπορούμε να βρούμε τώρα. Ο Φαρίντ είναι παίκτης με εγγυημένο συμβόλαιο δύο μηνών και μετά θα αποφασίσουμε αν θα μείνει μαζί μας ή όχι».