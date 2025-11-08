Περιστέρι – Παναθηναϊκός 72-89: Με ηγέτη τον Κέντρικ Ναν οι «πράσινοι» (vid)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 89-72 κόντρα στο Περιστέρι για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Basket League με κορυφαίο τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 27 πόντους. Κορυφαίος για το Περιστέρι ο Χάρις, ο οποίος πέτυχε 16 πόντους.

Οι πράσινοι παρατάχθηκαν με τις γνωστές απουσίες (Γιούρτσεβεν, Χολμς και ο μακροχρόνιος του Λεσόρ), ενώ εκτός έμεινε και ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέστη θλάση στη γάμπα.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου να είναι στην βασική 5άδα. Από την άλλη οι: Καρντένας, Νίκολς, Θωμάκος, Πετράκης, Πέιν ήταν οι πρώτοι πέντε για το Περιστέρι.

Το τριφύλλι ξεκίνησε με φόρα… την δεύτερη περίοδο, καθώς προηγήθηκε με +6 (30-24) και αργότερα η διαφορά έφτασε στο +12 με ένα επιμέρους 14-2 των «πράσινων» (36-24). Όμως, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να «κάμψουν» την αντίσταση των φιλοξενούμενων, αφού με «όπλο» το καλό ποσοστό στο τρίποντο (8/16 μέχρι εκείνη τη στιγμή του αγώνα), η διαφορά έφτασε στους 3 για το 43-40. Στη συνέχεια το σύνολο του Ξανθόπουλου ισοφάρισε, αλλά ο Ναν, ήταν και πάλι εκεί για την ομάδα του Αταμάν και με δικό του τρίποντο έβαλε… φρένο στο σερί του Περιστερίου για το 46-43, φτάνοντας τους 15 πόντους. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 48 -43.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται και πάλι μπροστά στο σκορ και να βρίσκεται στο +7 για το 50-43. Αλλά, το Περιστέρι έκανε ξανά τη δική του αντεπίθεση και «ψαλίδισε» τη διαφορά και το σκορ έγινε 51-52, χάρη σε επτά σερί πόντους του Χάρις. Ο Ναν έδωσε ξανά το προβάδισμα στο Τριφύλλι, καθώς με τρίποντο αργότερα διαμόρφωσε το 60-51 και έκτοτε.. ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο παιχνίδι με το τρίτο δεκάλεπτο να λήγει στο 67-56.

Στην τελευταία περίοδο, ο Οσμάν με ένα τρίποντο έστειλε τη διαφορά… στο +14 για το 70-56. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης και το ματς έληξε με το τελικό 89 -72, το οποίο διαμόρφωσε ο 18χρονος Παπαγεωργίου χάρη στο φάουλ που του έκανε ο Σλούκας και έτσι πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τη φανέλα της ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 22-22, 43-48, 56-67, 72-89

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 13 (2/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Καρντένας 5 (1/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πετράκης 3 (1), Πέιν 4, Θωμάκος, Ιτούνας 12 (4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μουράτος (5 ασίστ), Αμπερκρόμπι 8 (2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 9 (4/5 δίποντα), Χάρις 16 (3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Ασημένιος, Παπαγεωργίου 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Σορτς 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Όσμαν 7 (1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Γκραντ 9 (1), Ερνανγκόμεθ 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μήτογλου 7 (3/9 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Σλούκας 4 (1/7 σουτ, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 4, Σαμοντούροβ 4, Κουζέλογλου 8 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Ναν 27 (6/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκριγκόνις 9 (3/5 τρίποντα)