Παναθηναϊκός: Τραυματίστηκε και ο Τολιόπουλος
Δεν σταματούν οι τραυματισμοί στον Παναθηναϊκό, αφού και ο Βασίλης Τολιόπουλος υπέστη θλάση.
Ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό καθώς τέθηκε νοκ άουτ και ο Βασίλης Τολιόπουλος.
Ο διεθνής άσος υπέστη θλάση στη γάμπα στην προπόνηση της Παρασκευής (7/11) και αναμένεται να χάσει τα ματς των «πράσινων» κόντρα σε Παρί και Ρεάλ, στη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας που ακολουθεί.
Ξεκίνησε ήδη θεραπεία
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων του διεθνούς γκαρντ έδειξαν έχει υποστεί θλάση στον υποκνημίδιο μυ του αριστερού του ποδιού. Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη έχει ξεκινήσει θεραπευτική αγωγή, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται καθημερινά.
Έτσι ο Τολιόπουλος έρχεται να προστεθεί στις απουσίες των Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χόλμς, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο το έργο του Εργκίν Αταμάν.
