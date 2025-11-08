Stoiximan GBL: Στο Περιστέρι για την επιστροφή στις νίκες ο Παναθηναϊκός
Με πολλές απουσίες λόγω τραυματισμών, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από το Περιστέρι (8/11, 16:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο να επιστρέψει στις νίκες.
Ο «λαβωμένος» Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (8/11, 16:00) το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν καλείται να διαχειριστεί το κακό «φεγγάρι» της, καθώς οι τραυματισμοί των Γιούρτσεβεν, Χολμς και ο μακροχρόνιος του Λεσόρ αφήνουν τους «πράσινους» χωρίς σέντερ, με αποτέλεσμα ο Τούρκος τεχνικός να προχωρά σε λύσεις ανάγκης. Παράλληλα, τρέχει και η ενίσχυση της ρακέτας, με τoυς Κένεθ Φαρίντ και Τσαρλς Μπάσεϊ να είναι υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι.
Από την άλλη, το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου προέρχεται από τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ με 79-66. Οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν τα προβλήματα του «τριφυλλιού», με σκοπό να συνεχίσουν τη θετική τους εικόνα.
Στα άλλα ματς της ημέρας, ο Άρης υποδέχεται τη Μύκονο στις 16:00, ενώ στις 18:15 ο Πανιώνιος φιλοξενεί το Μαρούσι, με τον «Ιστορικό» να παραμένει ακόμα χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα.
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
Σάββατο (8/11)
Άρης Betsson-Μύκονος (16:00)
Περιστέρι-Παναθηναϊκός (16:00)
Πανιώνιος-Μαρούσι (18:15)
Κυριακή (9/11)
ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (13:00)
Ολυμπιακός-Καρδίτσα (13:00)
Κολοσσός Ρόδου-Προμηθέας Πάτρας (16:00)
