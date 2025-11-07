«Κλείνει τον Τσαρλς Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός»
Σύμφωνα με ξένο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Τσαρλς Μπάσεϊ προκειμένου να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών του.
Eξελίξεις στο θέμα απόκτησης σέντερ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι πιθανό να έχουμε εφόσον ισχύει δημοσίευμα ξένης σελίδας.
Σύμφωνα με τον λογαριασμό «Baseline Intel» στο «X», ο Παναθηναϊκός «ολοκληρώνει τη συμφωνία με τον Τσαρλς Μπάσεϊ μέχρι το τέλος της σεζόν, σύμφωνα με πηγές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω δημοσίευμα.
Panathinaikos is finalizing a deal with Charles Bassey until the end of the season, per sources. pic.twitter.com/0BnPviugw9
— BASELINE INTEL ® (@Baseline_intel_) November 7, 2025
Ο Τσαρλς Μπάσεϊ φέρεται να βρίσκεται στα «ραντάρ» των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της ρακέτας, καθώς οι πράσινοι παραμένουν χωρίς σέντερ.
Ο Νιγηριανός σέντερ βρίσκεται στους Γκρίζλις με 10ήμερο συμβόλαιο, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης αγωνίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στους Ρόκετς, όπου το Μέμφις ηττήθηκε με 124-109.
Ο Μπάσι πάτησε στο παρκέ για 15:20 λεπτά και είχε 4 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/1 βολή, ενώ κατέβασε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.
