«Κλείνει τον Τσαρλς Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός»

Eξελίξεις στο θέμα απόκτησης σέντερ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι πιθανό να έχουμε εφόσον ισχύει δημοσίευμα ξένης σελίδας.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό «Baseline Intel» στο «X», ο Παναθηναϊκός «ολοκληρώνει τη συμφωνία με τον Τσαρλς Μπάσεϊ μέχρι το τέλος της σεζόν, σύμφωνα με πηγές», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εν λόγω δημοσίευμα.

Panathinaikos is finalizing a deal with Charles Bassey until the end of the season, per sources. pic.twitter.com/0BnPviugw9 — BASELINE INTEL ® (@Baseline_intel_) November 7, 2025

Ο Τσαρλς Μπάσεϊ φέρεται να βρίσκεται στα «ραντάρ» των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της ρακέτας, καθώς οι πράσινοι παραμένουν χωρίς σέντερ.

Ο Νιγηριανός σέντερ βρίσκεται στους Γκρίζλις με 10ήμερο συμβόλαιο, ενώ τα ξημερώματα της Πέμπτης αγωνίστηκε στην αναμέτρηση κόντρα στους Ρόκετς, όπου το Μέμφις ηττήθηκε με 124-109.

Ο Μπάσι πάτησε στο παρκέ για 15:20 λεπτά και είχε 4 πόντους με 2/5 δίποντα και 0/1 βολή, ενώ κατέβασε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.