Αυτοί είναι οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Basket League

Η 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL είναι προ των πυλών, και η ΕΟΚ έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια.

Στο ντέρμπι των «Δικεφάλων» της Κυριακής (9/11) που ξεχωρίζει στην αγωνιστική, ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ορίστηκαν οι Παπαπέτρου, Αγραφιώτης και Κατραχούρας, ενώ κομισάριος ορίστηκε ο Νιγιάννης.

Στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα την Κυριακή (9/11) στο ΣΕΦ, η τριάδα των διαιτητών θα αποτελείται από τους Τζιοπάνο, Μαλαμά και Αγγελή, με κομισάριο τον Κυρτάτα. Μία μέρα νωρίτερα, το Περιστέρι υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και για το παιχνίδι ορίστηκαν οι Καρπάνος, Τεφτίκης και Λιότσιος. Κομισάριος θα είναι ο Μωϋσιάδης.

Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 8/11

Αλεξάνδρειο 16.00 Άρης Betsson-Μύκονος Betsson Τσαρούχα-Χριστινάκης-Κάρδαρης (Παραλυκίδης)

Α. Παπανδρέου 16.00 Περιστέρι Betsson-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Τεφτίκης-Λιότσιος (Μωϋσιάδης)

Μ. Λιούγκας 18.15 Πανιώνιος Cosmorama Travel-Μαρούσι Πουρσανίδης-Μαγκλογιάννης-Μαρτινάκος (Ντίνος)

Κυριακή 9/11

Sunel Arena 13.00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ Παπαπέτρου-Αγραφιώτης Ι.-Κατραχούρας (Νιγιάννης)

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-Καρδίτσα Ιαπωνική Τζιοπάνος-Μαλαμάς-Αγγελής (Κυρτάτας)

Καλλιθέας 16.00 Κολοσσός Η Hotels Collection-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Τηγάνης-Μπακάλης-Χατζημπαλίδης (Κουλούρης)