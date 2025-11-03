Ο Ντόντα Χολ αναδείχθηκε για πρώτη φορά MVP της Stoiximan GBL

Ο Ντόντα Χολ έκανε μία εξαιρετική εμφάνιση στο ματς του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/3 βολές και 6 ριμπάουντ) και έτσι αναδείχθηκε για πρώτη φορά MVP στη Stoiximan GBL, ενώ ήταν και το πρώτο του ματς στο εγχώριο πρωτάθλημα στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Ο ψηλός των ερυθρόλευκων συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο ranking, που ήταν η καλύτερη επίδοση μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω παιχνίδι κόντρα στον «Γηραιό» ο Χολ έκανε το καλύτερο ματς του μέχρι στιγμής με τη φανέλα των ερυθρόλευκων.

Παράλληλα, ο Χολ σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL σε ποσοστό ευστοχίας σε δίποντα (10/10), ξεπερνώντας τον Σάσα Βεζένκοφ και τον πάλαι ποτέ καλαθοσφαιριστή των ερυθρόλευκων, Μπλου Έντουαρντς, οι οποίοι είχαν (9/9).

H ανάρτηση για το MVP του Ντόντα Χολ:

«Ο Ντόντα Χολ στην εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή για την 5η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL πραγματοποίησε όχι μόνο την καλύτερη επίδοση στην ευστοχία σουτ δύο πόντων στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» (10/10) στο Επαγγελματικό Πρωτάθλημα αλλά και αναδείχθηκε Stoiximan MVP of the Week.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ του Ολυμπιακού που αγωνίζεται για «παρθενική» φορά στην καριέρα του στην Stoiximan GBL, αναδεικνύεται για πρώτη, επίσης, φορά Πολυτιμότερος Παίκτης της Εβδομάδας.

Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ είχε εκτός από 10/10, συνολικά 23 πόντους με 3/3 ακόμη βολές, 6 ριμπάουντ, μια ασίστ, ένα κόψιμο, δύο κερδισμένα φάουλ, τέσσερα φάουλ εναντίον και ένα κλέψιμο σε 22’ και 10’’ συμμετοχής. Η ανάδειξη του Stoiximan MVP of the Week γίνεται ανεξάρτητα με την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αφορά τις αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας».