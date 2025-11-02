Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)
Ο Ολυμπιακός είχε ένα ξεκούραστο απόγευμα, καθώς επικράτησε με 103-87 απέναντι στον Ηρακλή και έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL. Ανάμεσα στους παίκτες που «έλαμψαν» για τους ερυθρόλευκους ήταν και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ.
- Θρήνος στη Φθιώτιδα: Φωτογραφίες από το σοκαριστικό τροχαίο με τους δύο νεκρούς
- Δύσκολες ώρες για την Αγγελική Νικολούλη – Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της
- Νεκρός 24χρονος σε τροχαίο - Η μηχανή του συγκρούστηκε με αγριογούρουνο
- Ο Κικίλιας στην πρώτη δεξίωση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Πότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Ο Ολυμπιακός έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL, αφού επικράτησε κόντρα στον Ηρακλή με 103 -87. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ήταν ο «καυτός» Ντόντα Χολ, ο οποίος όχι μόνο έκανε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι στιγμής με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», αλλά «έσπασε» ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, βάσει των στοιχείων του ΕΣΑΚΕ.
Ο σέντερ των Πειραιωτών λοιπόν, τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/3 βολές και 6 ριμπάουντ) και μετά από αυτή την εμφάνιση, ο Χολ σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL σε ποσοστό ευστοχίας σε δίποντα, ξεπερνώντας τον Σάσα Βεζένκοφ και τον πάλαι ποτέ καλαθοσφαιριστή των ερυθρόλευκων, Μπλου Έντουαρντς, οι οποίοι είχαν (9/9).
Τα highlights του «ρεσιτάλ» του Χολ
Ο Χολ δήλωσε μετά την σημερινή εμφάνισή του: «Δε μετράω τα καρφώματα. Είναι αυτό που κάνω. Παίζω στη ρακέτα, οπότε είναι το ίδιο για εμένα.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΑΚΕ, το ρεκόρ σε δίποντα στο εγχώριο πρωτάθλημα κατέχει ο Δημήτρης Αγραβάνης με που είχε 14/14 δίποντα, στις 2 Απριλίου 2022, με τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola κόντρα στον Ιωνικό.
Ακολουθεί, ο Τζόε Ράγκλαντ, ο οποίος είχε 13/13 δίποντα στον 2ο προημιτελικό των playoffs με το Περιστέρι και κόντρα στον Κολοσσό H Hotels Collection στη Ρόδο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις