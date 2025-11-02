Έσπασε τα… κοντέρ ο Ντόντα Χολ (vid)

Ο Ολυμπιακός έκανε το 5/5 στη Stoiximan GBL, αφού επικράτησε κόντρα στον Ηρακλή με 103 -87. Ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ήταν ο «καυτός» Ντόντα Χολ, ο οποίος όχι μόνο έκανε το καλύτερο του παιχνίδι μέχρι στιγμής με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», αλλά «έσπασε» ένα ιστορικό ρεκόρ ευστοχίας σε δίποντα, βάσει των στοιχείων του ΕΣΑΚΕ.

Ο σέντερ των Πειραιωτών λοιπόν, τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/3 βολές και 6 ριμπάουντ) και μετά από αυτή την εμφάνιση, ο Χολ σημείωσε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL σε ποσοστό ευστοχίας σε δίποντα, ξεπερνώντας τον Σάσα Βεζένκοφ και τον πάλαι ποτέ καλαθοσφαιριστή των ερυθρόλευκων, Μπλου Έντουαρντς, οι οποίοι είχαν (9/9).

Τα highlights του «ρεσιτάλ» του Χολ