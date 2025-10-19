Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: Εύκολα οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστές τους Νιλικίνα και Χολ

Ένα σχετικά εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός απέναντι στον Πανιώνιο, του οποίου και επιβλήθηκε με 81-66, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Ερυθρόλευκοι είχαν σε πολύ καλή μέρα τόσο τον Φρανκ Νιλικίνα, όσο και τον Ντόντα Χολ, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε χρόνο συμμετοχής στους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ οι οποίοι επέστρεψαν από τους τραυματισμούς τους μοιράζοντας χαμόγελα.

Χολ και Νιλικίνα έδειξαν πολύ καλά στοιχεία, με τους δύο παίκτες να σκοράρουν από 16 πόντους, ενώ ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης ήταν ο τρίτος διψήφιος με 14 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μιχάλης Λούντζης σταμάτησε στους 20 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες των Τζορτζ Πάπας και Νίκου Γκίκα με 13 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Κοντά στο σκορ ο Πανιώνιος στο ξεκίνημα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Πανιώνιο να πατά πολύ καλύτερα και να βάζει δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος προσπαθούσε να βρει ρυθμό. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι «κυανέρυθροι» να βρεθούν στο +9 με το 13-4 στο 5′. Όσο περνούσε η ώρα, οι Ερυθρόλευκοι βελτίωναν την εικόνα τους, αλλά οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν ένα μικρό προβάδισμα της τάξεως του 17-9 στο 6′. Η αντεπίθεση των Πειραιωτών συνεχίστηκε και τρέχοντας ένα επιμέρους 10-2 ισοφάρισαν σε 19-19 λίγο πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου, η οποία έκλεισε υπέρ του Ιστορικού 22-19.

Οι δύο ομάδες μπήκαν αρκετά νευρικές στο δεύτερο δεκάλεπτο αφού χρειάστηκαν περίπου τρία λεπτά για να σκοράρουν για πρώτη φορά. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 22-22 στο 13′ και λίγο αργότερα πήρε τα ηνία στο 14′ (25-23). Ο Πανιώνιος παρέμενε εξαιρετικά ανταγωνιστικός και έβαλε πολύ δύσκολα στους Ερυθρόλευκους με το σκορ να είναι ισόπαλο (37-37) στο 19′. Πάντως το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τον τρόπο να κλείσει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με το 42-37.

Πίεσε στην άμυνα και ξέφυγε ο Ολυμπιακός

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε αποφασισμένος και με μεγαλύτερη ένταση στην άμυνα. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι βρήκαν την ευκαιρία να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο και μάλιστα προηγήθηκαν με 54-40 στο 26′, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Φρανκ Νιλικίνα. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στους ίδιους ρυθμούς και στο 29′ το ταμπλό έγραφε +15 (60-45). Σκορ με το οποίο μάλιστα ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος.

Το τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα, με τους Πειραιώτες να έχουν επιβάλει πλήρως τον ρυθμό τους φτάνοντας στο +16 (70-54). Τίποτα δεν άλλαξε στη συνέχεια, με τον Γιώργος Μπαρτζώκα να δίνει χρόνο σε όλους τους παίκτες του για να φτάσει στο τελικό 81-66.

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66