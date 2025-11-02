Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 103-87 του Ηρακλή στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 5η αγωνιστική της Stoximan GBL. Οι Πειραιώτες είχαν σε εξαιρετική μέρα τους Σάσα Βεζένκοφ με 27 πόντους και 4 ριμπάουντ, τον άχαστο Ντόντα Χολ με 23 πόντους (10/10 δίποντα, 3/3 βολές), 6 ριμπάουντ και Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους.

Το ματς ξεκίνησε με τον Ηρακλή να μπαίνει καλύτερα στο παιχνίδι, εκμεταλλευόμενος την ευστοχία του από την περιφέρεια (3/3 τρίποντα) και σε συνδυασμό με την καλή του άμυνα, βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 6-14 στα πρώτα 3 λεπτά. Ο Μπαρτζώκας πήρε το τάιμ-άουτ, ο Ολυμπιακός ανέβασε ρυθμούς και με ένα σερί 10-0 έκανε το 16-14 στο 6΄. Οι δύο ομάδες συνέχισαν με εύστοχα σου εκατέρωθεν και το δεκάλεπτο τελείωσε με σκορ 22-23 υπέρ του Γηραιού.

Στη δεύτερη περίοδο ανέλαβε δράση ο απίθανος Ντόντα Χολ. Ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών κυριάρχησε στη ρακέτα ήταν ασταμάτητος, καθώς είχε 19 πόντους στο ημίχρονο με ένα εντυπωσιακό 8/8 στα δίποντα, 3/3 βολές και διαδοχικά καρφώματα στα σχεδόν 12 λεπτά που πάτησε παρκέ. Έτσι, ο Ολυμπιακός βρέθηκε μπροστά στο ημίχρονο με 50-40.

«Βρήκε» ρυθμό ο Ολυμπιακός

Ο Ηρακλής μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο όπως ακριβώς και στο πρώτο, καθώς ο Ράιτ Φόρμαν ήταν «καυτός» πίσω από τα 6,75 με 19 πόντους και 5/8 τρίποντα και οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 57-58 στα μέσα της περιόδου. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και με τα εύστοχα σουτ από Βεζένκοφ και Φουρνιέ, με τον Γάλλο να βρίσκει τα σουτ που έψαχνε από τις 45 μοίρες και η περίοδος έκλεισε στο 76-67.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν με σερί 6-0 και το προβάδισμά τους για πρώτη φορά πήγε στο +14 (82-67 στο 32′). Οι φιλοξενούμενοι δεν το παρατούσαν και με τον Ντάρκο-Κέλι να προσφέρει σκορ από μακριά και μείωσαν σε 85-74 στο 34′. Οι Βεζένκοφ και Λι με ένα τρίποντο από τη γωνία «τελείωσαν» ουσιαστικά το παιχνίδι για το 96-84 στο 38′, με το 103-87 να είναι το τελικό σκορ στο ΣΕΦ.

Οι διαιτητές: Τσολάκος, Χατζημπαλίδης, Κωνσταντινίδου

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 50-40, 76-67, 103-87

Δείτε εδώ τα στατιστικά του Ολυμπιακός – Ηρακλής.