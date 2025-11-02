Φιλοξενεί τον Ηρακλή ο Ολυμπιακός – Στη Μύκονο το Μαρούσι

Μετά από μία δύσκολη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague με μία νίκη (Χάποελ Τελ Αβίβ) και μία ήττα (Μονακό), ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη Stoiximan GBL και φιλοξενεί τον Ηρακλή, για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Οι Ερυθρόλευκοι είναι μία από τις δύο αήττητες ομάδες του πρωταθλήματος και μετρά 13 διαδοχικές νίκες στο ΣΕΦ, από την περασμένη περίοδο. Από την άλλη οι Θεσσαλονικείς μετά τη νίκη της πρεμιέρας, μέτρησαν τρεις σερί ήττες και πλέον βρίσκονται στο 1-3. Διαιτητές θα είναι οι οι Τσολάκος-Χατζημπαλίδης-Κωνσταντινίδου.

Ο Ολυμπιακός και οι «ανάσες» από τον Μπαρτζώκα

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει ευκαιρία να δώσει τις απαραίτητες ανάσες στους παίκτες του, μετά από μία απαιτητική εβδομάδα, αφού αναμένεται να ανοίξει το ροτέισον, ενώ δεν αποκλείεται κάποιοι που έχουν επιβαρυνθεί τις τελευταίες μέρες, να μείνουν εκτός 12άδας.

Στο άλλο ματς της ημέρας, που κλείνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής, Η Μύκονος Betsson φιλοξενεί το Μαρούσι (16:00, ΕΡΤ2). Διαιτητές θα είναι οι Παπαπέτρου-Ζακεστίδης-Λόρτος.