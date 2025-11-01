Η παρακάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός από τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (vid)
Δείτε όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Ολυμπιακός - Χάποελ, μέσω του βίντεο που δημοσίευσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ, για την όγδοη αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στο 5-3, το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Κάπως έτσι, το μεσημέρι του Σαββάτου, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης.
Σε αυτή, φαίνονται οι αντιδράσεις του κόσμου στα σημαντικά καλάθια των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και η τακτική καθοδήγηση του τεχνικού τιμ των Πειραιωτών, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.
Δείτε την παρακάμερα που δημοσίευσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός
