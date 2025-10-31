Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: Με άμυνα «ατσάλι» και καθοριστικό τον Γουόκαπ!

Ο Ολυμπιακός σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι επιβλήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 62-58 στο ΣΕΦ και ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-3 μετά την 8η αγωνιστική της Euroleague. χάρη στον καθοριστικό Τόμας Γουόκαπ, που «κλείδωσε» τον Βασίλιε Μίτσιτς στις τελευταίες κατοχές, παίρνοντας από τον Σέρβο συνεχόμενα επιθετικά φάουλ και δεν του επέτρεψε μετά τα δύο συνεχόμενα τρίποντα που έβαλε και έκανε το 58-58 να κάνει τίποτα άλλο για την ομάδα του.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν τον Βεζένκοφ με 14 και τον Ντόρσεϊ με 11, ενώ 10 είχε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έκανε επίσης πολύ καλό παιχνίδι. Από την Χάποελ ξεχώρισαν οι Μπλέικνι με 13 και οι Μίτσιτς και Μάλκολμ που είχαν 10. Πολύ άστοχοι οι Ισραηλινοί στο δεύτερο μέρος τελείωσαν το παιχνίδι με 7/29 τρίποντα.

Η Χάποελ ξεκίνησε την αναμέτρηση με ένα γρήγορο 7-2, το οποίο έκανε 7-5 ο Βεζένκοφ με τρίποντο στο 4’. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε να δείχνει πως βρίσκεται στη ζώνη του λυκόφωτος, κάνοντας το 5-10 της Χάποελ, 11-10 υπέρ του Ολυμπιακού με δύο συνεχόμενα τρίποντα στο 6ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Μίτσιτς με δύο καλάθια σερί έκανε το 18-14, με τον Μπλέικνι να κάνει με γκολ φάουλ το 18-18 στο 9’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με το καλάθι του Κρις Τζόουνς και την Χάποελ μπροστά στο σκορ με +4 και σκορ 18-22.

Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Μπλέικνι να ευστοχεί σε τρίποντο και να κάνει το 18-25 για την Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Μπλέικνι έκανε με 2/2 βολές το 23-29 στο 15’, με τον Ολυμπιακό να είναι πολύ άστοχος και να κάνει μαζεμένα λάθη στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περιόδου. Ο Βεζένκοφ με ένα δύσκολο fade away σουτ έκανε το 24-32 στο 17’ για τον Ολυμπιακό που μέχρι εκείνο το σημείο είχε τον Εβάν Φουρνιέ με 0/6 σουτ εντός πεδιάς. Σε εκείνο το σημείο ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε το πρώτο του σουτ, προκαλώντας… έκρηξη στο ΣΕΦ, κάνοντας το 27-32.

Ο Ολυμπιακός ακούμπησε την μπάλα στο low post μετά από εκείνο το σημείο με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να γίνεται το σημείο αναφοράς και να κάνει το 31-34 με τέσσερις δικούς του πόντους. Το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με καλάθι του Οτούρου και τη Χάποελ μπροστά με +6 και σκορ 33-39. Οι ερυθρόλευκοι είχαν στο πρώτο μέρος διακριθέντες τους Νίκολα Μιλουτίνοφ που είχε 8 πόντους και Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε επίσης 8. Από τους Ισραηλινούς κορυφαίος ήταν ο Μπλέικνι με 13, ενώ 8 είχε ο Μάλκολμ.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει λυσσασμένος στην άμυνα και να βγάζει συνεχόμενες, με τους ερυθρόλευκους να φτάνουν στο -1 και σκορ 38-39 στο 23’. Το τηλεοπτικό τάιμ άουτ ήρθε μετά από ακόμα ένα λάθος που έκαναν οι Ισραηλινοί εξαιτίας της πολύ καλής άμυνας των ερυθρόλευκων, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στον πάγκο με σκορ 38-41 στο 25’. Ο Γουόρντ έβαλε 2/2 βολές και ο Ολυμπιακός έκλεισε μπροστά το τρίτο δεκάλεπτο με +1 και σκορ 44-43, με τους ερυθρόλευκους να είναι πάρα πολύ αγχωμένοι στη διάρκεια της τρίτης περιόδου.

Στην τέταρτη περίοδο οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν με ένα γρήγορο επιμέρους 4-0 και ξέφυγαν με +5 και σκορ 48-43, με το κάρφωμα του Ντόντα Χολ στο 32’. Ο Τάισον Γουόρντ με προσωπική φάση έκανε το 52-47 και ανάγκασε τον Ιτούδη να καλέσει τάιμ άουτ στο 34’. Ο Πίτερς έβαλε ένα τεράστιο τρίποντο και έδωσε στον Ολυμπιακό αέρα τριών πόντων, κάνοντας το σκορ 55-52. Ο Βεζένκοφ έκανε με γκολ φάουλ το 58-52, σε μία κομβική φάση για την εξέλιξη της αναμέτρησης στο 37’.

Ο Ολυμπιακός στο finish της αναμέτρησης έβγαλε συνεχόμενες τεράστιες άμυνες, με πρωτεργάτη όπως πάντα τον Τόμας Γουόκαπ που πήρε το ματς για λογαριασμό του Ολυμπιακού «κλειδώνοντας» τον Βασίλιε Μίτσιτς στις τελευταίες κατοχές. Προηγουμένως ο Μίτσιτς είχε κάνει το 52-58, 58-58. Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 62-58 και ανέβασε το ρεκόρ του στο 5-3 σε ένα ματς στο οποίο οι ερυθρόλευκοι φάνηκε να έχουν «πρέπει» και σε ορισμένα σημεία, αδικαιολόγητο άγχος.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-39, 44-43, 62-58

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 3 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νιλικίνα 2 (1/5 σουτ, 2 μπλοκ, 4 λάθη), Γουόρντ 8 (3/5 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Βεζένκοβ 14 (3/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/5 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ασίστ, 3 λάθη), Πίτερς 5 (1), Μιλουτίνοβ 10 (4/7 δίποντα, 13 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χολ 6 (3/3 δίποντα, 6 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3 (0/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ)

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Μότλι 5 (2/3 δίποντα), Τζόουνς 4, Μπλέικνι 13 (2/3 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπράιαντ 7 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ένις, Μάλκολμ 10 (3/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Οντιάσι, Μίτσιτς 10 (1/5 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 λάθη), Γουέινραϊτ 3 (1/6 σοπυτ), Οτούρου 6 (3/5 δίποντα, 6 ριμπάουντ), Γκινάτ