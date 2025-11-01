Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)
Έτσι έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στην Ευρωλίγκα την ολοκλήρωση της 8ης αγωνιστικής, τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ και την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μονακό.
Ο Παναθηναϊκός είχε ένα δύσκολο βράδυ στο Μονακό, καθώς ηττήθηκε με 92-84 από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.
Έτσι, το «τριφύλλι» έπεσε στο 5-3, ενώ οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 4-4.
Λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-3, ενώ οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη έπεσαν στο 6-2, ενώ βέβαια παραμένουν στην κορυφή μαζί με Ζάλγκιρις Κάουνας και Ερυθρό Αστέρα.
Στα άλλα δύο ματς, η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλο «διπλό» με 78-76 επί της Παρτίζαν και η Μπασκόνια νίκησε με σκορ 86-75 την Αναντολού Εφές.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Euroleague:
Πέμπτη 30/10
Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59
Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99
Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78
Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70
Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77
Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58
Παρασκευή 31/10
Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84
Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58
Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 76-78
Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 86-75
Η βαθμολογία της Euroleague σε 8 αγωνιστικές
Η επόμενη (9η) αγωνιστική:
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00
Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45
Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00
Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30
Παρί – Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 6/11 στις 22:00
Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30
Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00
Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30
