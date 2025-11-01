Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ήττα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Παναθηναϊκός είχε ένα δύσκολο βράδυ στο Μονακό, καθώς ηττήθηκε με 92-84 από την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Έτσι, το «τριφύλλι» έπεσε στο 5-3, ενώ οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 4-4.

Λίγο αργότερα ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-3, ενώ οι Ισραηλινοί του Δημήτρη Ιτούδη έπεσαν στο 6-2, ενώ βέβαια παραμένουν στην κορυφή μαζί με Ζάλγκιρις Κάουνας και Ερυθρό Αστέρα.

Στα άλλα δύο ματς, η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλο «διπλό» με 78-76 επί της Παρτίζαν και η Μπασκόνια νίκησε με σκορ 86-75 την Αναντολού Εφές.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής της Euroleague:

Πέμπτη 30/10

Ζάλγκιρις-Βιλερμπάν 96-59

Μακάμπι-Ερυθρός Αστέρας 92-99

Βαλένθια-Ντουμπάι 80-78

Μπάγερν-Βίρτους Μπολόνια 86-70

Αρμάνι Μιλάνο-Παρί 86-77

Ρεάλ Μαδρίτης-Φενέρμπαχτσε 84-58

Παρασκευή 31/10

Μονακό-Παναθηναϊκός 92-84

Ολυμπιακός-Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58

Παρτίζαν-Μπαρτσελόνα 76-78

Μπασκόνια-Αναντολού Εφές 86-75

Η βαθμολογία της Euroleague σε 8 αγωνιστικές

Η επόμενη (9η) αγωνιστική:

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 5/11 στις 21:00

Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν 6/11 στις 19:45

Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ 6/11 στις 20:00

Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια 6/11 στις 21:30

Παρί – Μπάγερν Μονάχου 6/11 στις 22:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό 6/11 στις 22:00

Αναντολού Εφές – Αρμάνι Μιλάνο 7/11 στις 19:30

Ζάλγκιρις Κάουνας – Βαλένθια 7/11 στις 20:00

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 7/11 στις 21:15

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 7/11 στις 21:30