Σπανούλης: «Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό»

Μετά το 92-87 μέσα στο ΣΕΦ πριν από δύο ημέρες, η Μονακό λύγισε απόψε (31/10) και τον Παναθηναϊκό, με 92-84, για την 8η αγωνιστική της Euroleague, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο στην «διαβολοβδομάδα». Ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη επί των πράσινων, αποθέωσε τους παίκτες του, κάνοντας λόγο για εκπληκτικό μπάσκετ και στα δύο 40λεπτα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης

«Παίξαμε 80 λεπτά εκπληκτικό μπάσκετ και κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δύο φανταστικά ματς. Εκτελέσαμε το τακτικό μας πλάνο, συνεχίζουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε καλά τα απλά πράγματα. Αυτό θα μας βοηθήσει».

Στη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός της Μονακό και της Εθνικής Ελλάδας πρόσθεσε: «Κάναμε εξαιρετικό ματς. Δεύτερο συνεχόμενο μετά από αυτό με τον Ολυμπιακό. Ακολουθήσαμε το πλάνο μας, παίξαμε ομαδικά, καλό μπάσκετ και στις δύο πλευρές και όπως είδαν όλοι αξίζαμε τη νίκη κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Ταλαντούχα αλλά παίξαμε εξαιρετική άμυνα.

Ήταν διαφορετικό ματς από αυτό με τον Ολυμπιακό. Αλλάξαμε τελείως το πλάνο μας σε μία μέρα. Είναι τελείως διαφορετικές ομάδες. Το να αλλάξεις μετά από ένα ματς με βίντεο και να ακολουθήσεις το πλάνο… Οι παίκτες αξίζουν τα εύσημα.

Παίξαμε δύο εξαιρετικά ματς. Κρατάω τις νίκες και το καλό μπάσκετ που παίξαμε και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είχαμε 27 ασίστ, μοιράσαμε την μπάλα, ομαδικό μπάσκετ. Τρομερό μπάσκετ από όλους. Κάναμε καλή δουλειά, πρέπει να μείνουμε ταπεινοί, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιωθούμε.

Δεν μπορεί να είναι σε τρομερή φόρμα η ομάδα τον Οκτώβριο. Πρέπει να το κάνουμε αργότερα. Αλλά πρέπει να νικάμε και να παίζουμε καλό μπάσκετ. Μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά και θα το κάνουνε. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, θα είμαστε ταπεινοί και «πεινάμε» να βελτιωθούμε.

Έχουμε φορές που μειώνουμε την ενέργειά μας και χάνουμε την συγκέντρωσή μας. Αυτές οι στιγμές μπορούν να μας πληγώσουν αργότερα στη σεζόν. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για 40 λεπτά αν θέλουμε να πανηγυρίσουμε τίτλους στο τέλος. Είναι φυσιολογικό τον Οκτώβριο να γίνεται αυτό. Είμαι ικανοποιημένος με τους παίκτες μου για αυτό το σημείο της σεζόν».